Любовен хороскоп за 29 декември 2025 – 4 януари 2026

Започваме новата 2026 година, претегляйки комфорта срещу обвързването, копнеейки за сигурност, докато искаме истинска, трайна любов. Квадратурата между Меркурий и Сатурн, която ни очаква може да доведе до по-трудни разговори.

След това, Меркурий навлиза в стабилния Козирог, оформяйки тази тежка енергия в по-управляеми разговори за нужди, граници и дългосрочни планове.

Повече за всяка зодия може да прочетете в любовния ни хороскоп за 29 декември 2025 – 4 януари 2026.

Овен

В началото на седмицата разговорите имат тежест, така че можете да определите граници и да изберете честността пред бързината. До четвъртък Меркурий преминава в Козирог, което ще окаже влияние върху общуването в любовта. Пълнолунието, което ни очаква, може да извади наяве спомени и емоционална бъркотия.

Можете да го преодолеете, като си дадете пространство, ядете полезна храна и си почивате активно. Независимо дали се срещате с някого или сте сериозно обвързани, избягвайте споровете. Вечерите за срещи тази седмица е най-добре да прекарате у дома!

Телец

Говорете нежно, движете се леко и позволете на търпението да да създаде истинска близост. Първо, някой може да постави под въпрос вашата ангажираност. Каквото и да отговорите, уверете се, че обмисляте сериозно всяка дума. С напредването на седмицата Меркурий навлиза в Козирог и вашия 9-и дом, предлагайки възможности за бъдещи планове, връзки от разстояние и задълбочени разговори.

Комуникацията е още по-важна от обикновено, когато пълнолунието енергизира вашата бъбривост. Дайте си време да почувствате, преди да отговорите на каквито и да е съобщения, след което кажете каквото чувствате. На всеки етап от връзката е важно да дадете на партньора си предимството на съмнението, когато тълкувате последните му съобщения.

Близнаци

Привързаността расте от солидна основа, а не от несигурни предположения. Ясните граници ще са необходими по време на напрегната връзка между Сатурн и Меркурий във вторник. За щастие, след като Меркурий се премести в Козирог и вашата зона за споделяне, би трябвало да е по-безопасно да обсъждате тайни, нужди от подкрепа и желания без драма.

До събота пълнолунието подчертава вашите ценности, като ви напомня да уважавате нуждите си и да приемате постоянната грижа. Отнасяйте се добре към себе си, инвестирайте в удобства или кажете „не“ на това, което ви се струва неприятно. Без значение дали сте в сериозна връзка или сега започвате нова, покажете един към друг нежност и надеждност.

Помислете как да си осигурите повече хубави мигове заедно.

Рак

За представителите на тази зодия любовта расте, когато се доверяват на вътрешния си глас в този момент. Меркурий и Сатурн няма да са в добра позиция един към друг. Това ще ви насърчава да определяте граници и да спазвате обещания, без да прекалявате. По времето, когато Меркурий навлезе в Козирог и вашия 7-и дом на партньорствата, ще сте готови да водите честни дискусии за нуждите си и уважението.

След като пълнолунието във вашия зодиакален знак настъпи, тези дискусии ще ви подготвят да започнете начисто по отношение на това как се представяте във всяка връзка. Дайте си успокояващо пространство, след което споделете с любимия си човек мислите и чувствата си. Вашата нежност е смелост!

Лъв

Лъвове, седмицата ви кани към повече почивка и грижа в любовта. Обърнете внимание на всякакви сериозни разговори. Това е най-добрият начин да се подготвите за прехода на Меркурий в Козирог.

Нека това ви подкрепи, за да си направите практични планове за споделено време с партньора. В края на седмицата ни очаква пълнолуние. Това още повече ще ви мотивира да задълбочите любовните разговори, да си осигурите време за романтика, забавления, които да подхранят любовния ви живот.

Дева

Забавлението е по-добро, когато очакванията са ясни, Деви. Вашата управляваща планета – Меркурий, а и Сатурн започват с квадратура, която ви помага да поставите сериозни граници, които подкрепят игривите романтични възможности. Тъй като Меркурий навлиза в Козирог и вашия 5-и дом на романтиката, може да има повече възможности за флирт във връзките, били те нови или стари.

Пълнолунието в Рак пък насочва вниманието ви към дейности, които биха могли да подхранват любовта. Забавлявайте се, без да мислите прекалено много. Независимо дали се виждате с някого или имате сериозна връзка, отворете сърцето си за хубавото, усмихвайте се повече и се радвайте на любовта.

Везни

Вашата любовна история жадува за уединение. Ако има някакви неуспехи във взаимоотношенията ви, то ще успеете да се справите с тях. Звездите ви съветват да изчакате със сериозните разговори до четвъртък, когато Меркурий навлиза в Козирог и вашия 4-ти дом.

Този транзит благоприятства искрените разговори за семейството, дома и безопасността. Планирайте уютни вечери у дома и по-малко споделяйте с другите относно любовния си живот.

Скорпион

Искрените думи могат да разпалят възхитителни страсти, Скорпиони! Меркурий преминава в знака на зодия Козирог и вашата зона за комуникация. Нека сърцето ви говори! Седмицата завършва с пълнолуние в Рак, предлагайки ви дискусии за далечни дестинации или големи промени във вярванията.

Ако сте в двойка, поглезете се с вдъхновение, което подхранва желанието, след което споделете прозренията си с вашата половинка. Ако сте необвързани, нека любопитството и доверието ви водят при следващите ви стъпки. Никога не знаете кога или къде бихте могли да срещнете своята сродна душа!

Стрелец

Смелостта означава да допуснете някого, като същевременно запазите ценностите си стабилни и ярки тази седмица. Меркурий и Сатурн ще ви помогнат да посочите какво е неподлежащо на обсъждане в любовта. Меркурий влиза в Козирог, подчертавайки вашия сектор на парите и ценностите. Не позволявайте на емоциите да ви попречат да водите ясни дискусии относно разходите във връзката ви.

Към края на седмицата пълнолунието активира вашия 8-и дом на интимността. Вие и вашият партньор – настоящ или потенциален, ще можете да се доверите един на друг.

Козирог

През тази седмица е добре да говорите ясно, а не с недомлъвки. Меркурий и Сатурн могат да утежнят любовната комуникация, но транзитът на Меркурий във вашия зодиакален знак ще ви даде възможност да говорите с ясен, спокоен тон, който печели доверие.

Вашето въздействие се увеличава още повече по време на пълнолунието, което означава потенциален повратен момент в начина, по който избирате и цените връзките си „един към друг“. Във всички разговори останете верни на себе си и бъдете търпеливи, не бързайте в нищо.

Водолей

Малките навици на грижа създават свобода, а личното размишление изяснява романтичната ви ситуация. Седмицата започва с напомняне за лични граници, давайки ви шанс да премахнете разсейващите фактори от любовния си живот. Меркурий навлиза в Козирог и вашия 12-и дом, насърчавайки тихите разговори, безопасно споделените тайни и приятните разговори.

Нещата стават по-малко емоционални по-късно през седмицата, особено след като пълнолунието може да промени рутината ви. Дайте си време за почивка, особено ако преминавате през любовно разочарование. Ако вече сте обвързани, най-добрият начин да покажете любов тази седмица е чрез действия, които улесняват живота на двама ви.

Риби

Меркурий преминава в Козирог, за да зареди зоната ви на приятелство с весела енергия. Може би искате да флиртувате с близък приятел и той може да ви отвърне с флиртуването!Пълнолунието раздвижва вашия сектор на радостта, обсипвайки ви с искри на обич, креативност и повишена смелост.

Подхранвайте духа си с музика, изкуство или други занимания, след което споделете този блясък с партньора ви или потенциален такъв. Независимо дали започвате нещо съвсем ново или разпалвате нещо, което е тлеело, нека щастието подхранва живота ви!