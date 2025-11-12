Любов онлайн: Колко лъжат хората в профилите за запознанства?

Много потребители лъжат в приложенията за запознанства. Сред 4800 анкетирани в Съединените щати, Обединеното кралство и Европейския съюз 25% признават, че са скрили или променили лична информация — като семейно положение, местоположение или дори самоличност, съобщава Newsweek, позовавайки се на проучване, проведено от платформата за проверка на цифрова самоличност ClarityCheck.

63% от анкетираните казват, че са се свързали с човек, чийто профил се е оказал подвеждащ, а 54% планират в бъдеще самостоятелно да проверяват информацията, преди да започнат връзка. Освен това две трети от потребителите на възраст между 25 и 45 години заявяват, че вече не вярват напълно на това, което виждат в приложенията за запознанства.

Защо хората лъжат в профилите си?

Основните причини са следните: 35% посочват опасения, свързани с поверителността, 28% — страх от отхвърляне, а 18% признават, че съзнателно са подвеждали потенциални партньори, за да увеличат шансовете си за успех.

Според Игор Герасимов, изпълнителен директор на ClarityCheck, тези резултати не са изненадващи:

„Приложенията за запознанства насърчават самопрезентацията. Всеки се стреми да покаже най-добрата си версия — понякога дори с помощта на лъжи. Не всички измами са груби; често става дума за малки неясноти между реалния живот и представения образ, които целят да направят потребителя по-привлекателен.“

Клиничният психолог Сабрина Романов, експерт по връзките в приложението Hily, допълва, че тази „фалшификация“ може да бъде различна по мащаб. Някои хора само леко променят биографията или интересите си — понякога дори несъзнателно. Други отиват по-далеч, използвайки стари или ретуширани снимки, променяйки възрастта или професията си. Част от потребителите пък просто се опитват да се защитят, като пропускат информация, за да избегнат хищници или да запазят личното си пространство.

Тези практики обаче подкопават доверието в платформите за запознанства. „Дори дребни промени в профилите изкривяват представата за нормалното онлайн поведение — и това улеснява по-сериозните измами да останат незабелязани“, заключава Герасимов.

Експертите препоръчват да бъдете внимателни към противоречията в информацията и да сравнявате профилите на един и същ човек в различни социални мрежи, като обръщате внимание на съществени разлики. БГНЕС