ЛЮБОПИТЕН КАЗУС! Глобата от 2000 лв., с която РЗИ наказа фирмата, стопанисваща училищната лавка в Симитли, потвърдена в съда

Административен съд – Благоевград потвърди глобата от 2000 лв., която бе наложена на фирмата, стопанисваща лавката за закуски и дюнери в двора на училището в Симитли. Както „Струма“ писа, имуществената санкция бе определена от директора на РЗИ – Благоевград д-р Калоян Калоянов на 17 март 2025 г. заради неизпълнение на предписание на здравните инспектори от страна на „Алекс брой” ЕООД. Пет месеца по-рано в РЗИ постъпил сигнал от ОД “Безопасност на храните“ – Благоевград, че в павилиона се предлагат храни, които не отговарят на изискванията на Наредба №37/2009 г. за здравословно хранене на учениците – мекици, дюнери с пържени картофи, безалкохолни напитки, студен чай, чипсове, шоколадови вафли, кроасани и др.

След проверката на РЗИ Ангелина Попова организира протест в Симитли

Здравните инспектори в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ към дирекция „Обществено здраве“ извършили проверка на 7 ноември 2024 г. на място и установили, че действително се предлагат тези храни. След 4 дни е издадено предписание да се предлагат храни и напитки, които да отговарят на изискванията. Срокът на предписанието бил постоянен, а отговорен за спазването му бил управителят на дружеството Александър Иванов, който го получил на 13 ноември чрез своя пълномощник Ангелина Попова. На 5 декември на обяд здравните инспектори отново отишли на проверка, за да проконтролират дали се изпълнява даденото предписание. В лавката била Ангелина Попова, която не допуснала инспекторите до обекта за извършване на проверката и възпрепятствала осъществяването на държавен здравен контрол. На място е съставен констативен протокол, който тя отказала да подпише.

На 11 декември е изпратена покана до управителя на „АЛЕКС БРОЙ“ ЕООД за явяване в РЗИ – Благоевград на 9 януари 2025 г. за съставяне на акт за установяване на административно нарушение. Поканата е получена пак от пълномощника Ангелина Попова, но на посочената дата никой не се е явил. Акт бил съставен в тяхно отсъствие, а на 17 март шефът на РЗИ – Благоевград д-р Калоянов издал наказателното постановление със санкция от 2000 лв., което било връчено на 25 март на дружеството. Последвала жалба в Районен съд – Благоевград, в която се посочено, че не е допуснато нарушение на правилата на чл. 48 от Закон за здравето, тъй като дружеството е било обект на проверка и не дължи оказване на съдействие на държавните контролни органи за извършването й. Твърди се, че има процесуални нарушения, тъй като управителят не е бил поканен да присъства при съставяне на акта и съставянето му в негово отсъствие е ограничило възможностите за защита. В хода на делото бяха разпитани двамата здравни инспектори, които свидетелстваха, че при поверката в павилиона била Ангелина Попова, пълномощник на управителя на дружеството. Когато се представили и обяснили целта на проверката, тя казала, че часът е неподходящ, тъй като е междучасие и децата идват, за да си купят закуски. Инспекторите се съгласили да изчакат, но и след края на междучасието тя не ги е допуснала в павилиона да проверят асортимента на предлаганите храни и напитки, а вместо това е започнала да ги гони и ругае. На съда са представени всички писмени документи, съставени по повод на проверките в павилиона за продажба на закуски.

След преценка на събраните доказателства съдия Калинка Иванова счете нарушението и потвърди наказателното постановление. Нейното решение бе обжалвано, но тричленният състав на Административен съд – Благоевград с председател Ваня Вълкадинова го потвърди като правилно и го остави в сила.

„Държавният здравен контрол върху дейности в обекти като стопанисвания от дружеството в територията на училище е със значение за здравето на учениците, а отказът за неговото извършване поставя под риск тези ценности“, мотивират се магистратите в решението си, което е окончателно.

Припомняме, че две седмици след проверката на РЗИ в училищната лавка на 21 ноември 2024 г. бе организиран протест пред община Симитли, организиран от Ангелина Попова под надслов: „Искам да работя и живея в България“.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА