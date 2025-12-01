ЛЮБОПИТЕН КАЗУС! Глоба от 1500 лв. на фирмата на бившия зам. кмет Венелин Трошанов заради работник без трудов договор на строеж, падна в съда

Съдия Златина Данчева я отмени с мотив за съществено нарушение – шефката на РИТ Славянка Симитчийска била на проверката, а след това издала наказателното постановление вместо да се отведе

Фирмата на инж. Венелин Трошанов, бивш зам. кмет по строителството на Благоевград в екипа на Румен Томов, се отърва от плащането на имуществена санкция от 1500 лв., наложена от Инспекция по труда, заради работник без трудов договор. С решение на Административен съд наказателното постановление е отменено поради допуснати съществени процесуални нарушения от страна на инспекцията. Оказва се, че при проверката на място е присъствала директорката на РИТ – Благоевград Славянка Симитчийска, която след това е издала наказателното постановление. Според съдия Златина Данчева по този начин е нарушено правилото на чл. 51, ал. 1, б. “б от ЗАНН, че не може да участва в разглеждането на административнонаказателна преписка и в издаването на наказателно постановление длъжностно лице, което е свидетел или е било на проверката. За да не се стига до двойното качеството – на свидетел и на наказващ орган и да се избегнат съмнения за предубеденост, шефката на РИТ – Благоевград е следвало незабавно да се отведе с мотивиран писмен акт. С тези мотиви наказателното постановление е отменено с решение на съдийката от АС – Благоевград, което е окончателно и не подлежи на обжалване.

Както „Струма“ писа по този казус, в строителен обект в местността Марулево, в която се изграждала жилищна сграда от „Селект смарт консулт“ ЕООД, е установен работник без трудов договор. Инспекторите извършили внезапна проверка на място на 4 април 2024 г. на работните места и спазването на трудовото законодателство. На тримата работници на строителната площадка били раздадени типови декларации, които да попълнят. Един от тях написал, че в същия ден е подреждал кофраж, като бил с работно време от 09.00 часа до 14.00 часа, 2 почивни дни, почивка за храна – 1 час, и 2 физиологични почивки в работния ден по 30 минути. Дневното му възнаграждение било 100 лв., но нямал сключен трудов договор.

При последвалата след месец документална проверка и справка в регистъра на НАП, които били извършени в присъствието на управителя, инспекторите констатирали, че този работник няма трудов договор. За това нарушение по чл. 62, ал. 1 от Кодекса на труда на управителя е съставен акт, който той подписал без възражение и обяснения. Въз основа на акта впоследствие директорът на „Инспекция по труда“- Благоевград Славянка Симитчийска издала наказателно постановление, в което наложила имуществена санкция от 1500 лв. на дружеството. Последвала жалба в Районен съд – Благоевград и образувано делото, в хода на което трудовите инспектори са потвърдили констатациите си от проверката. Като свидетел е разпитан майстор по строителството, който твърди, че в същия ден извикали две момчета да помогнат за един час при нареждането на пластмасови платна. Точно когато вече приключвали дейността, пристигнали проверяващи от Инспекция по труда и раздали на всички присъстващи на място на обекта листа декларации да ги попълнят. Той обяснил на проверяващите, че другите две момчета не са на работа, а са дошли да помогнат за един час на обекта, но един от инспекторите настоял, че всички трябва да попълнят декларации и казвал какво трябва да си пише и къде да се подпишат. В показанията си пред съда заловеният без договор работник заявил, че се уговорил да ходи с негов приятел на риба, когато ги извикали на строежа да помогнат. След няколко минути дошли проверяващи, които му казали какво да пише. Същото твърди в свидетелските си показания и другият младеж, който допълва, че казал четири пъти на проверяващите, че не работи в тая фирма и не се познава с управителя на фирмата, както и не е получавал възнаграждения от тая фирма, но въпреки това му била дадена декларация да попълни.

След преценка на събраните писмени и гласни доказателства РС – Благоевград потвърждава наказателното постановление на директора на РИТ – Благоевград, с което дружеството е санкционирано с 1500 лв. заради нарушение на Кодекса на труда. Според съдия Златина Данчева първоинстанционният съд е постановил неправилен акт, защото е игнорирал безспорните данни по делото, че наказателното постановление е издадено от лице, което е свидетел при установяване на санкционираното нарушение, и на това основание го отменя.

Припомняме, че Златина Данчева е сред новите попълнения в Административен съд – Благоевград, след като спечели външен конкурс. С отличен бал тя се класира за място в АС – София град, но след като встъпи като съдия, веднага бе командирована в АС – Благоевград на мястото на съдия Ася Тодорова, а след месец двете си размениха и местата в двете съдилища с решение на СК на ВСС.

Преди да сложи черната тога Златина Данчева беше 10 г. адвокат в кантората на леля си Милана Кривачка, и заедно представляваха бившия кмет Румен Томов на делото пред ВАС преди 4 г. за предсрочно прекратените му правомощия.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА