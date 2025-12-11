ЛЮБОПИТЕН КАЗУС! Пенсионирана математичка близо година чака съдействие от община Благоевград, за да стигне до гаража си

Служител на „Информация“ ми каза, че може да имам късмет да срещна кмета на улицата, обидно е, възмутена е Цв. Иванова

11 месеца пенсионираната учителка по математика Цветанка Иванова чака съдействие от община Благоевград да й осигури достъп до гаража, за който редовно плаща данък. На 13 януари тя подала жалба до кмета, че е невъзможно кола да стигне до гаража й на ул. „Ст. Стамболов“ 59 заради електрически стълб, монтиран преди повече от 15 г. на тротоара, и барака, залепена за стената на кооперацията от съседката й Венета Миланова, които блокират достъпа.

Цветанка Иванова показва входната врата на гаража си, до която няма начин да стигне кола заради камарата натрупани остатъци от съборената незаконна барака

„Апелът ми към кмета Байкушев беше и продължава да е за съдействие за нормалното ползване на гаража. За съжаление въпреки назначените комисии и направени три проверки кола и до днес не може да стигне до него“, сигнализира във вестник „Струма“ благоевградчанката. Тя показа документираната пълна комуникация с общината, от която е видно, че 10 дни след подадената жалба има издаден констативен протокол от АСК експертите Мариана Георгиева и инж. Георги Николов и разпореждане опасната дървена барака да бъде съборена доброволно от собственичката й в срок от 30 дни. В началото и в края на март кметът Байкушев назначава две комисии за повторна проверка на място с разпореждане да излязат с констативен протокол. Такъв е издаден в края на май с констатация, че бараката е премахната доброволно и няма основание за образуване на наказателна преписка.

Жалбата й и част от писмата, с които общината я информира за предприетите действия



„Аз искам достъп до гаража си, а от общината ми казват, че бараката е опасна и трябвало да се премахне. 11 месеца след подадената жалба и половин година след „премахването“ на бараката кола продължава да не може да стигне до гаража, а на мястото на бараката продължава да има цяла камара от остатъци от нея, бетонни колове, греди и какво ли още не. Очаквах общината да финализира работата по случая, но като видях, че вече 6 месеца не се прави нищо, отидох да се запиша за прием при кмета М. Байкушев. До март месец му бил запълнен графикът, отпрати ме мъжът на гише „Информация“, но думите му, че може да имам късмет да го срещна на стълбите или на улицата и да му изложа проблема си, силно ме обидиха! Как на улицата да вадя документи и доказателства и да занимавам кмета с проблемите си?! Такова поведение интелигентен човек не би си позволил, защото за всеки разговор си има време и място и то не е на улицата!“, възмутена е бившата учителка.

Сега Цветанка Иванова чака час за прием при зам. кмета по строителството инж. Св. Захариева. Коментира, че юристи са я посъветвали да съди общината заради липсата на достъп през общинския терен до имота й, но тя няма намерение да отнася казуса до съдебната зала.

„Общината трябва да си свърши работата и дали тя ще разчисти бунището, или ще разпореди на собствениците на съборената барака да го направят – за мен няма значение. 11 месеца са твърде дълго време за решаване на никак не сложен казус като моя“, коментира пенсионираната учителка.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА