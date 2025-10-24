ЛЮБОПИТЕН КАЗУС: Съдът отмени наказание на граничен полицай от ГКПП- Кулата, наложено след жалба от шофьор за физическа агресия

Непълно разследване на сигнал за полицейско насилие, стана причина за отмяна на дисциплинарно наказание на граничен полицай от ГКПП – Кулата. Случаят е от 13 април 2024 г., когато в 7 часа сутринта на входящо трасе се образува опашка от камиони, и тъй като проверката се забавила, изнервени шофьори започнали да отправят реплики към граничните полицаи. Един от тях, който се държал по-агресивно, бил предупреден устно няколко пъти да не обижда, да се успокои, да се качи в камиона и да изчака проверката. Той обаче не се вслушал и останал на трасето като продължил да жестикулира, поради което двама от полицаите го отвели към служебното помещение. След това шофьорът И.Ц. пуснал жалба, че там му е нанесен побой. По случая е предприета дисциплинарна проверка, в хода на която са снети обяснения от граничните полицаи, които категорично отричат да са нанасяли побой на шофьора. Те твърдят, че го предупредили, че ако продължава да се държи така, ще бъде задържан. Тогава той се успокоил, извинил се за поведението си, като го обяснил с чакането на опашката.

В хода на дисциплинарното производство е установено, че в 07:09 ч. съпругата на шофьора е подала сигнал на национален телефон 112. Тя съобщила, че съпругът й се намира на ГКПП – Кулата и има нужда от „линейка и патрулка” поради „проблеми с митничарите”, които не уточнила. На същата дата в 08:40 ч. чрез телефон 112 е регистрирано обаждане и от шофьора, който съобщил, че при преминаване на ГКПП – Кулата полицейски служители му нанесли побой, след което бил следен от двама от тях и помолен да не подава жалба, че е получил заплахи от два телефонни номера и че има наранявания. Авторството на телефонните заплахи не е установено, а относно посочените от шофьора И.Ц. телефонни номера е изяснено, че един от тях е на РУ – Петрич, на който на 13.04.2024 г. е проведен разговор между него и оперативен дежурен.

Извършен е преглед на записи от камерите за видеонаблюдение на територията на „трасе-вход“ на ГКПП – Кулата. На тях се вижда, че граничните полицаи подканят с жестове този шофьор и друг водач на товарен автомобил да се оттеглят назад по трасето да не пречат на извършването на съответните проверки. Водачът на автомобила ръкомаха енергично към полицаите, впоследствие двама от тях осъществяват „физическо съприкосновение“ с него, след това той и четиримата полицаи се връщат пред кабината на товарния автомобил. От кадрите не може да се направи извод, че е използвана физическа сила спрямо шофьора. Това становище е изразил и началникът на ГПУ – Петрич, който бил уведомен за конфликтната ситуация.

В крайна сметка дисциплинарна комисията приема, че двама от граничните полицаи са използвали „минимална физическа сила“ за принудително отвеждане от трасето на жалбоподателя, като го застигат, застават плътно от двете му страни, хващат за ръцете, обръщат посоката му на движение и го съпровождат към служебното помещение. Посочено е, че с действията си мл. инспектор И.А. в качеството си на полицейски орган е използвал макар и в минимална степен физическа сила, без това да е абсолютно необходимо, както и че не е изготвил писмен доклад за това, което е нарушение на служебната дисциплина. По предложение на дисциплинарната комисия директорът на ГД “Гранична полиция“ му налага дисциплинарно наказание „порицание” за срок от 6 месеца със заповед от 31 януари 2025 г.

Граничният полицай оспорил наказанието си пред Административен съд – Благоевград. В хода на делото, разгледано от съдия Марияна Мицева, са разпитани като свидетели граничен полицай от смяната и данъчен служител, които потвърждават за конфликта, но са категорични, че спрямо шофьора не е упражнена физическа сила. Показания пред съда е дала и председателката на дисциплинарно разследващия орган. Тя обяснила, че при проверката не се потвърдили данните на жалбоподателя за физическо насилие на ГКПП – Кулата, макар че шофьорът не е разпитван въпреки направените опити да се свържат с него. От предоставените записи от Агенция „Митници“, които са без звук, се виждало, че има някакъв конфликт между шофьора, който имал провокативно поведение, полицейските служители и още един водач на автомобил, който е бил паркиран назад. Виждало се, че няма съприкосновение между служителите и жалбоподателя, който явно е афектиран и ръкомаха интензивно към полицейските служители, и тръгнал назад по трасето, както и че двама полицаи застанали от двете страни и го хванали под мишниците, след което го обърнали обратно и го повели към служебното помещение. Шофьорът се опитвал да освободи ръката си, но полицаите го държали под мишници. Не са нанасяни удари и не са използвани белезници. След това се виждало, че той излиза сам, съвсем нормално и се качил в кабината на товарния автомобил. Не знаят обаче какво се е случило в служебното помещение, защото там няма камера. Другият шофьор, очевидец на нарушението, който се вижда на записите, не е разпитан, тъй като от комисията преценили, че неговият разпит не е необходим.

Но пък счели, че има данни за извършено нарушение на служебната дисциплина от трима от установените четирима служители, сред които е ст. полицай И.А. След преценка на събраните доказателства, съдия Мицева е категорична, че поради липсата на аудиозапис от камерите и на видеонаблюдение в служебното помещение за установяване на действителната фактическата обстановка дисциплинарно разследващият орган е бил длъжен да събере допълнителни доказателства. Включително и разпит на трети лица, които са присъствали на конфликтната ситуация и са имали преки впечатления от нея, което обаче не е сторил, с което е допуснал съществено нарушение на административно производствените правила. Всестранното и пълно изясняване на фактите има ключово значение за преценката относно правилното прилагане на закона. Според съдия Мицева това не е направено, което препятства съдебния контрол и ограничава правото на защита.

С тези мотиви заповедта за дисциплинарно наказание на граничния полицай И.А. е отменена, а ГД “Гранична полиция“ е осъдена да му плати 1400 лв. за направените разноски за адвокат. Решението не подлежи на обжалване.

