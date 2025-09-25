ЛЮБОПИТЕН ФУТБОЛЕН ДУЕЛ! Петричките управници спечелиха кметския сблъсък със санданчани на терена в Кърналово

Кметовете от община Петрич и колегите им от Сандански си спретнаха футболен дуел на терена в село Кърналово, който символичните домакини спечелиха с 2:1. Любопитният сблъсък премина в духа на феърплея и неподправените емоции, присъщи на всяко завързано дерби, а оспорваните единоборства не прекрачваха границите на позволеното, за което зорко бдеше доскорошният международник Ивайло Стоянов, улеснен и от главните действащи лица на игрището. Победителите, предвождани с капитанската лента от управника на Самуилово Кирил Стоянов, бяха облечени в цветовете на националния отбор, но за разлика от истинските трикольори, които се провалят на всички фронтове, показаха отлична отборна игра и силна воля. Двата гола за победителите вкара младият кърналовски кмет Николай Златков, който откри резултата в 6-та мин. след задължаваща асистенция на колегата си от Генерал Тодоров Станислав Станков, а в средата на втората част конструктор на второто попадение бе кметът на Скрът Валентин Заеков. Сборната селекция на община Сандански реализира почетно след добре заучено изпълнение от пряк свободен удар. В петричката защита изпъкваше непреодолимата за гостите стена в лицето на кмета на Рупите Димитър Господинов, а когато това се отдаваше на съперниците, ключовите спасявания на старчевския управник Георги Кузманов бяха последната надеждна преграда.

Двата отбора преди началото на битката Дружеско ръкостискане между управника на Самуилово К. Стоянов и санданския градоначалник Ат. Стоянов Непробиваемият вратар Г. Кузманов с купата на победителите пред погледа на кметицата на Марикостиново Г. Тодорова

След края на двубоя домакините вдигнаха шампионската купа като символ на отборния дух, добрата подготовка и приятелската надпревара между съседни общини. С трофей си тръгнаха и гостите от курортния град и околните селища. Двата тима се договориха за реванш на някой от терените в Санданско.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





