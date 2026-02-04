ЛЮБОПИТНИ РОКАДИ В ЮГОЗАПАДА! Играчи на „Марек“ менкат отбори в аматьорската група, „Банско“ си намери вратар в Сапарева баня

Играчи на „Марек“ си менкат отбори в аматьорската група тази зима, а „Банско“ си намери вратар в Сапарева баня, където в местния „Германея“ пък пристигна Анжело Кючуков. Халфът, който за последно носеше екипа на „Септември“ /Сим/, е от легендарна дупнишка фамилия, син е на Анжело Кючуков и племенник на Янек Кючуков. Аутсайдерът в ЮЗ Трета лига се подсили за тежките пролетни битки за оцеляване и с Теодор Иванов и Румен Гьонов. Кадърът на „Локомотив“ /Сф/, който с железничарите записа мачове в родния елит, сезон и половина се подвизаваше в тима на дупничани. През „Бончук“ е минал и защитникът ветеран, който идва от разформирования „Витоша“ /Бистрица/. От градчето с най-горещия гейзер на Стария континент си тръгва стражът Ивайло Крумов, който бе представен като ново попълнение на банскалии и вече дебютира в спаринга срещу доскорошния си отбор през уикенда. В негово лице козлите си осигуряват опция под рамката след контузията на Атанас Тъпигьозов.

Новият страж на козлите Ив. Крумов А. Кючуков-младши се премени с жълто-синия екип на „Германея“

Със сензационен трансфер на футболист от „Марек“ се похвали лидерът в третия ешелон на Югозапада „Рилски спортист“. На стадион „Искър“ в Самоков акостира крилото Юлиян Ненов. 31-годишното крило има във визитката си над 200 двубоя в Първа лига за столичните железничари, „Дунав“, „Ботев“ /Враца/, „Берое“, ЦСКА… В чужбина е защитавал цветовете на клубове от Мароко, Черна гора и Малта. През миналата есен взе участие в 18 срещи на тима, воден на Танчо Калпаков, в които се разписа веднъж.

Ненужният на „Бончук“ Ю. Ненов намери пристан при аматьорите от Самоков

Играчите на „Славата“ ще се тестват в рамките на три дни срещу „Левски“ и ЦСКА

Основният конкурент на скиорите за промоция в професионалния футбол „Струмска слава“ ще се натовари до края на настоящата седмица с 2 проверки срещу дублиращите състави на „Левски“ и ЦСКА. Днес в 13.00 ч. хората на Стефан Гошев излизат срещу сините младоци на изкуствения терен на „Герена“, а гостуването на червените е в събота на базата на армейците в Панчарево. В предните спаринги „Славата“ извъртя 1:1 с „Вихрен“ и разби с 5:0 симитличани. След контролите в София са планирани още две преди рестарта на първенството – с „Пирин“ /Разлог/ и „Септември II”, съответно на 10 и 13 февруари.

СТОЙЧО СТОИЦОВ