Любослав Пенев е диагностициран с рак на бъбрека

Рак на бъбрека е причината за спешната хоспитализация на легендарния български футболист Любослав Пенев в Германия, съобщи БГНЕС.

Преди малко повече от 30 години Пенев се сблъска с подобна диагноза. В средата на 90-те той беше диагностициран с рак на тестиса. Заради нуждата от спешно лечение Пенев пропусна и Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г.

Любо Пенев е приет по спешност в болница в Германия

Негови близки и колеги споделиха, че той е изтощен и много отслабнал, заради което лекарите все още не могат да вземат единодушно решение как да го лекуват. Ракът му е в напреднал стадий. Екипът от нефролози на този етап не дава прогнози за шансовете му да пребори коварната болест. Неотлъчно до него са жена му Кристина и двамата му синове.

Междувременно редица представители на футболния ни елит отправиха благопожелания към Пенев и изразиха надежда за скорощното му възстановяване.