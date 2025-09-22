Людмил Терзиев, кмет на община Хаджидимовo: Нека пренесем през вековете мъдростта им и жаждата за свобода и независимост, за да продължим да издигаме авторитета на България!

Уважаеми граждани и гости
на община Хаджидимово,
Поздравявам Ви с Деня на независимостта на България – 22 септември!
Пожелавам на Вас и на всички наши сънародници да отстояваме идеалите и да бъдем достойни наследници на нашите деди, да имаме тяхната мъдрост и далновидност, за да издигаме авторитета на България, следвайки пътя на изконните български идеали за свобода и независимост.
Нека пренесем през вековете мъдростта им и жаждата за свобода и независимост, за да продължим да издигаме авторитета на България!
Честит празник!
Людмил Терзиев, кмет на община Хаджидимовo