Лютата футболна битка между „Беласица“ и „Миньор“ пред отлагане заради безспирния дъжд в Петрич

„Беласица“ влиза в люта футболна битка с „Миньор“ (Пк) на стадион „Цар Самуил“ днес в преследване на задължителна победа, която би помогнала на домакините да не изостанат фатално от съперниците непосредствено над чертата в таблицата. Това е последният мач на бяло-червените за тази година, предвид нулевия уикенд идната седмица, когато по програма трябваше да гостуват на фалиралия „Крумовград“. На трибуните сяда десният бек Христо Петров, който е наказан за 1 мач заради 5-ия жълт картон, инкасиран от сандачанина при загубата от „Янтра“ миналата събота. Това предполага поредно преформатиране на ариергарда. Проблем през седмицата имаше централният защитник Димитър Яръмов, но заради острия кадрови дефицит в тази зона младокът ще трябва да играе на всяка цена. В групата се завръща халфът Иван Марчев, който пропусна мача с ковачите, болки в адукторите продължават да държат извън терена нападателя Виктор Янев. В състава на гостите наказани няма, от сметките на наставника Владимир Манчев отпадат единствено трайно контузените Александър Александров и Божидар Чуканов. Капитанът Александров е аут от средата на август, а бившият играч на „Вихрен“ в мандата на Емил Велев-Кокала не е на разположение от началото на октомври. В увертюрния кръг на първенството през юли Мартин Тодорски изведе комитите напред в Перник, а от дузпа в последната минута Калоян Йосифов подели точките. Онова равенство, от което с оглед развитието на мача по-доволни останаха домакините, не предполагаше сетнешния развой на кампанията, в резултат на който към днешна дата „Бела“ е заседнал в зоната на изпадащите с едва 10 т., а с 2 пъти по-голям актив „Миньор“ е спокоен в средата на класирането. В последните 20 мача помежду им на всички нива преимуществото е на страната на чуковете, които са ликували 8 пъти, в 5 от мачовете победата е била на страната на петричани, 7 двубоя са приключили без победител. Главен съдия на мача е Димитър Буров, а в Петрич са надяват гардът от НСО да няма причина да отложи двубоя заради непрекъснатия дъжд, който се изсипва вече 3-то денонощие над крайния Югозапад. Довчера дренажната система на „Царя“ успяваше да се справи с огромните количества дъждовна вода, заливаща официалното игрище.

Преди малко повече от 3 г. капитанът А. Смилков донесе последната победа на „Бела“ над „Миньор“ в Симитли. 18-годишният Д. Яръмов няма алтернатива и трябва да партнира на М. Гамаков в сърцето на бяло-червената защита М. Гамаков Ив. Марчев се завръща в групата срещу чуковете

СТАНЧО СТАНЧЕВ