„Лятно кино под звездите“ в Благоевград преплете историите на три вдъхновяващи личности

„Лятно кино под звездите“ превърна три августовски вечери в Благоевград в среща с историите на вдъхновяващи личности.

Инициативата, която тази година привлече по-широка публика, оправда очакванията и се наложи като една от най-посещаваните културни прояви в града, съчетавайки стойностното българско кино с приятна атмосфера под открито небе.

Началото беше поставено с биографичната драма „Без крила“ на режисьора Ники Илиев.

Втората вечер беше посветена на футболната легенда Георги Аспарухов – Гунди.

Финалът на програмата събра зрителите около историята на изключителния юрист и преподавател Кристиан Таков. Документалният филм „Моралът е доброто“ обедини интервюта, архивни кадри и спомени на негови колеги, приятели и студенти, очертавайки портрет на човек с непреклонни принципи и силна обществена позиция.





