Лятно попълнение от Гърмен напусна със 100 км/ч „Пирин“, изпълнителният шеф Св. Дяков: Издръжката на първия отбор гълта над 120 000 лв. месечно…

Лятното попълнение Георги Търтов се изнесе със 100 км/ч от „Пирин“ в търсене на нов пристан. Оказа се, че предполагаемата причина за „бягството“ на родения в Гърмен флангови футболист не е от финансово естестество, а заради недоволството му от малкото игрови минути, които получава от наставника Христо Арангелов. От началото на кампанията халфът крило е взел участие в 10 двубоя, но преобладаващо като резерва, което ограничава престоя му на терена до около половин час средно на мач, като за това време е записал на сметката си 1 гол и 1 асистенция. Дотук в кариерата си 26-годишният юноша на „Литекс“ е носил екипа на ЦСКА II, „Ботев“ /Гълъбово/, „Кариана“, „Хебър“, „Славия“ и за последно тази пролет на „Крумовград“. Най-дълго се задържа на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик между 2021 и 2024 г., с 12-месечна забежка при белите от „Овча купел“.

Междувременно изпълнителният директор на орлетата Светослав Дяков потвърди за вестник „Струма“ за спасителната финансова инжекция по спонсорския договор с хазартна компания, но не пропусна отново да атакува местния бизнес за неглижирането на футбола в Благоевград.

„Очаквахме до четвъртък /б.а. вчера/ едно голямо плащане, което директно ще отиде към НАП. Имаме уверение, че след това ще може да разсрочим останалата част от задълженията. От миналия вторник, когато излезе официалната новина от БФС за лиценза, до днес нито един човек от Благоевград или региона не ме е потърсил – нито за морална, нито за организационна помощ. Ще се опитаме да се справим, не е лесно, но няма да се предадем. Продължаваме да инвестираме в школата въпреки ограничените средства. Ние сме един от малкото клубове в България с три елитни юношески отбора. Решихме да намалим бюджета на първия тим и да развиваме ДЮШ, но разходите са сериозни. Само за издръжка на клуба са нужни над 120 хиляди лева месечно. „Пирин“ трябва да харчи толкова, колкото има. Не е приятно, че не се борим за промоция в Първа лига, но това е реалността. Ако се появи инвеститор, готов да помогне, веднага ще действаме. Засега ще се борим с това, с което разполагаме“, коментира клубният шеф.

Светослав Дяков

Екзекуторът на пиринци за купата миналия уикенд „Спартак“ /Пд/ беше одрусан от Дисциплинарната комисия на БФС с 1750 лв. От тях 1250 са за опита за саморазправа със съдията от страна на президента на гладиаторите Денис Хасан, който на полувремето се завтече заканително към Станислав Апостолов и само бързата реакция на охраната предотврати физическия сблъсък. Другите 2х250 лв. са за навлизането на публика на игрището в 83-та и 85-та мин. Кошмарът на „Вихрен“ в турнира „Ямбол“ пък изгоря с 2825 лв. заради димки и бомбички на пистата и заръката към децата покрай терена да бавят подаването на топката към игралното поле.

СТОЙЧО СТОИЦОВ