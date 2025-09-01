Л. Костова изведе футболните надежди на „Беласица“ до златна купа в Пирот

Момичетата на „Беласица“ спечелиха 3-ото издание на международния турнир в памет на Боян Джурович-Джура в Пирот. Храбрите амазонки на треньорката Лиляна Костова, които изглеждат абонирани за почетния подиум на всички напредвари, в които участват, сега прегазиха конкуренцията при родените през 2012/13 г. и с 4 победи и 1 равенство безапелационно грабнаха шампионската купа в Сърбия. На старта петричките футболистки загряха с 1:0 над домакините от „Раднички“, а във втория си мач надвиха с 2:0 сънародничките си от „Локомотив“ (Ст. З). На следващия ден бяха подчинени връстничките от „Лавице“ (Лесковац), преди „Машинац“ (Ниш) да спре победния им ход, изтръгвайки 1:1. В заключителната сесия южнячките отнесоха „Чавдар“ (Троян) с 6:0. В крайна сметка „Бела“ финишира на 1-во място с 13 точки /12:1 голова разлика/, следван от „Локомотив“ (Ст. З) с 10 т. /10:4/, „Машинац“ с 8 т. /13:11/, „Раднички“ с 4 т. /7:6/, „Чавдар“ с 4 т. /4:15/ и „Лавице“ с 3 т. /6:15/. В другия възрастов сегмент (род. 2014/15/16 г.) надпреварата спечелиха момичетата на „Машинац“, пред „Раднички“, „Локо“ (Ст. З), „Родопа“ (Смолян) и „Чавдар“. Веднага след края на мачовете по системата „всеки срещу всеки“, 10-те подопечни на Л. Костова получиха купата и своите медали, а подробности за поканата, престоя и представянето на сръбска земя, издаде петричката футболна прима.

Цялото петричко войнство – шампионките и малобройната, но високодецибелова агитка Капитанката на „Беласица“ А. Гущерова получава купата Л. Костова с организатора на турнира М. Вучич, президент на домакините от „Раднички“

Най-добрите в Пирот

„За провеждането на турнира разбрах от единия от братята Костуркови, съдатели на „Орлетата“ в Благоевград. Свързах се с организаторите от Пирот и получихме покана. Момичетата се представиха отлично, не мога да цитирам авторите на всичките ни голове, но рожденичката ни по време на турнира Виктория Бахтарлиева вкара общо 4 пъти, най-малката ни състезателка – Стефани Ризова, отбеляза 2 гола срещу „Чавдар“, в този мач се разписа и новото момиче в състава ни – Бориса Гогушева. Защитата беше почти безгрешна, инкасирахме само 1 гол от пряк свободен удар, каза Л. Костова и призна, че на изпроводяк организаторите са й подарили сирене и кашкавал, производство от Пиротския регион.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





