Л. Христова стреля без грешка и донесе втори медал на България от Милано-Кортина

Лора Христова донесе втори медал на България от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, след като завърши трета в индивидуалния старт на 15 км при дамите в биатлона вчера. 22-годишната нашенка беше перфектна на стрелковия рубеж в Антхолц-Антерселва, поваляйки всичките 20 мишени. Това й позволи да постигне най-големия успех в своята кариера. Пред нея завършиха само французойките Жулия Симон и Лу Жанмоно, които допуснаха съответно една и две грешки. С бързото си бягане обаче компенсираха наказанията. На финала Христова изостана с 1:04.5 минути от новата олимпийска шампионка Симон, която победи с 53.1 секунди Жанмоно. В състезанието участваха още три българки. Най-напред от тях се класира Милена Тодорова, която остана едва 59-а, след като допусна 5 грешки в своите 4 стрелби. Валентина Димитрова се класира 73-та с два пропуска, а Мария Здравкова е на 76-то място с шест неточности.

Единствената ни шампионка от Зимна олимпиада Ек. Дафовска води призьорките към почетната стълбичка, за да ги награди

Л. Христова се радва на бронза



„Състезанието мина отлично. Още от сутринта се опитах да не мисля за класиране. Както знаем, веднъж на 4 години има Олимпиада и всеки е много притеснен. Съумях да съединя всички елементи – стрелбата и бягането. Единствената ми мисъл беше да изпълнявам правилно нещата и мисля, че се справих добре. Това е най-силното ми състезание досега. На миналото световно също стрелях без грешка, но сега бягането ми се получи от самото начало. Определено съм доволна от себе си. Всеки точен изстрел действа мотивиращо, но аз се старая да не мисля след всеки изстрел. Концентрирам се върху следващия, независимо дали е точен или е пропуск. Това ми дава повече увереност и с нетърпение чакам следващи стартове. Ще възстановявам сега и ще правя всичко както обикновено. Нагласата ми за Олимпиадата беше да стрелям чисто, защото знам, че мога да съм перфектна там. Надявах се да съм в добра физическа форма, а така се чувствам още от първия старт. Надявам се всички останали от отбора да постигнат добри резултати. Имах преди две седмици лека настинка, но само болки в гърлото. Успях да се предпазя. Силно се надявам да направим броя на медалите повече“, заяви Л. Христова. Със своя медал тя си гарантира участие и в масовия старт на 12.5 км, който ще се проведе в предпоследния ден на Игрите в Милано-Кортина. Според регламента, който се прилага и на световните първенства, място в него получават всички медалисти от трите индивидуални състезания (индивидуалната дисциплина, спринта и преследването). Състезанията по биатлон продължават утре с мъжкия спринт на 10 км, който е предвиден за 15.00 ч. В него на старта отново трябва да застанат Антон Синапов, банскалията Благой Тодев, Владимир Илиев и Константин Василев. Спринтът на 7.5 км при дамите е в събота от 15.45 ч.

ИВАН ДИМИТРОВ