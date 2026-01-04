Маастрихт – градът, в който се ражда идеята за еврото

България вече е 21-ата държава, която се разплаща с единната европейска валута и става част от близо 358 милиона граждани, които плащат в евро. Мястото, където е подписан договорът за създаване на ЕС, е Маастрихт, а годината е далечната 1992, припомня Нова. Там се пазят копия, защото оригиналът на документа е в трезор в Италия. В нидерландския град има и паметна плоча, която е увековечила ключовото за Европа събитие от 7 февруари 1992 г.. Всъщност този Договор от Маастрихт поставя началото на живота в Европа такъв, какъвто го познаваме днес.

Тук започва и пътят на единната европейска валута. През 1999 година еврото влиза в 11 страни. И е една така наречена „невидима“ валута, защото тогава в евро могат да се правят само банкови транзакции и разплащания. Една от първите страни от тези 11, които са в еврозоната, е Германия.

Как в едно южно германско градче еврото се използва пробно като паралелна валута на германската марка три години преди да бъде въведено като финансова валута в страната – гледайте във видеото.