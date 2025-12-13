Магията на добротата оживя в община Струмяни

В рамките на инициативата Операция „Плюшено мече“, служители от отдел „Хуманитарни дейности“ при община Струмяни, имаха щастието да поднесат подаръци на хората, които ползват социална услуга „Асистентска подкрепа“.

Операция „Плюшено мече“ е коледна инициатива, в която дарители с добри сърца, от цяла България, даряват не просто вещи, а частица внимание и топлина, за да запалят искра на надежда в сърцата на тези, които имат най-голяма нужда от нея.

Всеки доставен подарък беше докосване – до душа, до спомен, до надежда. Видяхме усмивки, които стоплят. Видяхме сълзи на благодарност, които казват повече от думи. В тези моменти разбираме, че истинската стойност на празника се крие в това да бъдем до другия, да му покажем, че не е сам и не е забравен.

От сърце благодарим на всички дарители, които вложиха частица любов в тази кауза! Вашата добрина остави следа!

Нека продължаваме да раздаваме светлина и да вярваме,че дори и най-малкият жест на внимание – може да промени нечий свят!