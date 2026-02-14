Магията на Старчевата оживява през обектива на седем фотографи

Община Разлог и Исторически музей Разлог откриват на 22 февруари (неделя) постоянна фотографска изложба „Живата памет на Разлог: СТАРЧЕВАТА“.

Ще бъдат показани кадри от сурвакарския фестивал през тази година, които са запечатани от обективите на седем фотографи – Асен Великов, Александър Страхилов, Борис Мутафчиев, Диана Димитрова, Ивелина Цветанова, Славина Луканова и Христина Клечерова.

Седем фотографи в седем избрани от тях снимки представят частица от необятния и вълшебен свят на Старчевата в град Разлог. На събитието ще бъде представена и голямата награда „Златната маска“ на сборна група „Старчевата“, спечелена безапелационно на Международния кукерски карнавал „Сурва“ в Перник през януари тази година.

„Фотографската изложба „Живата памет на Разлог: СТАРЧЕВАТА“ има за цел да съхрани паметта за поколенията – хората, лицата, маските, носиите, чаушите, хорото, енергията на един празник, обединяващ цял град, за да го представи пред по-широка публика и да подчертае неговата значимост за културната идентичност на Разлог и България.

„Струва си жителите и гостите на община Разлог да видят тази изложба, за да почувстват силата на един празник, един град, един народ“, заяви кметът на общината Красимир Герчев.