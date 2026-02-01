Топ теми

Магнитни бури през февруари

Геомагнитната обстановка около Земята ще остане като цяло стабилна през целия февруари.

Въпреки това, смущенията няма да бъдат напълно избегнати – прогнозите за космическото време предупреждават за поне един период на магнитна буря, според Националната администрация за океански и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA).

Нивото на влиянието на Слънцето върху магнитното поле на нашата планета се оценява чрез индекса Kp – международен показател за геомагнитна активност.

Скалата е от 0 до 9: нула съответства на пълен покой, а девет показва екстремни магнитни бури.

Според експертните прогнози през февруари се очаква следната динамика на геомагнитната активност:

  • 1 февруари – Kp 2 (спокойна геомагнитна обстановка)
  • 2 февруари – Kp 2 (спокойна геомагнитна обстановка)
  • 3 февруари – Kp 2 (спокойна геомагнитна обстановка)
  • 4 февруари – Kp 4 (повишена геомагнитна активност)
  • 5 февруари – Kp 4 (повишена геомагнитна активност)
  • 6 февруари – Kp 3 (слабо повишена активност)
  • 7 февруари – Kp 3 (слабо повишена активност)
  • 8 февруари – Kp 3 (слабо повишена активност)
  • 9 февруари – Kp 3 (слабо повишена активност)
  • 10 февруари – Kp 3 (слабо повишена активност)
  • 11 февруари – Kp 3 (слабо повишена активност)
  • 12 февруари – Kp 2 (стабилна и спокойна обстановка)
  • 13 февруари – Kp 5 (слаба магнитна буря)
  • 14 февруари – Kp 4 (повишена геомагнитна активност)
  • 15 февруари – Kp 4 (повишена геомагнитна активност)
  • 16 февруари – Kp 4 (повишена геомагнитна активност)
  • 17 февруари – Kp 4 (повишена геомагнитна активност)
  • 18 февруари – Kp 4 (повишена геомагнитна активност)
  • 19 февруари – Kp 4 (повишена геомагнитна активност)
  • 20 февруари – Kp 4 (повишена геомагнитна активност)
  • 21 февруари – Kp 4 (повишена геомагнитна активност)
  • 22 февруари – Kp 2-3 (отслабваща активност, относително спокойна обстановка)
  • 23 февруари – Kp 2 (спокойна геомагнитна обстановка)
  • 24 февруари – Kp 2 (спокойна геомагнитна обстановка)
  • 25 февруари – Kp 2 (спокойна геомагнитна обстановка)
  • 26 февруари – Kp 2 (спокойна геомагнитна обстановка)
  • 27 февруари – Kp 2 (спокойна геомагнитна обстановка)
  • 28 февруари – Kp 2 (спокойна геомагнитна обстановка)

Най-осезаемото геомагнитно смущение се очаква в средата на месеца – на 13 февруари, когато е възможно развитието на слаба магнитна буря.

