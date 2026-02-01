Магнитни бури през февруари

Геомагнитната обстановка около Земята ще остане като цяло стабилна през целия февруари.
Въпреки това, смущенията няма да бъдат напълно избегнати – прогнозите за космическото време предупреждават за поне един период на магнитна буря, според Националната администрация за океански и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA).
Нивото на влиянието на Слънцето върху магнитното поле на нашата планета се оценява чрез индекса Kp – международен показател за геомагнитна активност.
Скалата е от 0 до 9: нула съответства на пълен покой, а девет показва екстремни магнитни бури.
Според експертните прогнози през февруари се очаква следната динамика на геомагнитната активност:
- 1 февруари – Kp 2 (спокойна геомагнитна обстановка)
- 2 февруари – Kp 2 (спокойна геомагнитна обстановка)
- 3 февруари – Kp 2 (спокойна геомагнитна обстановка)
- 4 февруари – Kp 4 (повишена геомагнитна активност)
- 5 февруари – Kp 4 (повишена геомагнитна активност)
- 6 февруари – Kp 3 (слабо повишена активност)
- 7 февруари – Kp 3 (слабо повишена активност)
- 8 февруари – Kp 3 (слабо повишена активност)
- 9 февруари – Kp 3 (слабо повишена активност)
- 10 февруари – Kp 3 (слабо повишена активност)
- 11 февруари – Kp 3 (слабо повишена активност)
- 12 февруари – Kp 2 (стабилна и спокойна обстановка)
- 13 февруари – Kp 5 (слаба магнитна буря)
- 14 февруари – Kp 4 (повишена геомагнитна активност)
- 15 февруари – Kp 4 (повишена геомагнитна активност)
- 16 февруари – Kp 4 (повишена геомагнитна активност)
- 17 февруари – Kp 4 (повишена геомагнитна активност)
- 18 февруари – Kp 4 (повишена геомагнитна активност)
- 19 февруари – Kp 4 (повишена геомагнитна активност)
- 20 февруари – Kp 4 (повишена геомагнитна активност)
- 21 февруари – Kp 4 (повишена геомагнитна активност)
- 22 февруари – Kp 2-3 (отслабваща активност, относително спокойна обстановка)
- 23 февруари – Kp 2 (спокойна геомагнитна обстановка)
- 24 февруари – Kp 2 (спокойна геомагнитна обстановка)
- 25 февруари – Kp 2 (спокойна геомагнитна обстановка)
- 26 февруари – Kp 2 (спокойна геомагнитна обстановка)
- 27 февруари – Kp 2 (спокойна геомагнитна обстановка)
- 28 февруари – Kp 2 (спокойна геомагнитна обстановка)
Най-осезаемото геомагнитно смущение се очаква в средата на месеца – на 13 февруари, когато е възможно развитието на слаба магнитна буря.