Магнитни бури през февруари

Геомагнитната обстановка около Земята ще остане като цяло стабилна през целия февруари.

Въпреки това, смущенията няма да бъдат напълно избегнати – прогнозите за космическото време предупреждават за поне един период на магнитна буря, според Националната администрация за океански и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA).

Нивото на влиянието на Слънцето върху магнитното поле на нашата планета се оценява чрез индекса Kp – международен показател за геомагнитна активност.

Скалата е от 0 до 9: нула съответства на пълен покой, а девет показва екстремни магнитни бури.

Според експертните прогнози през февруари се очаква следната динамика на геомагнитната активност:

1 февруари – Kp 2 (спокойна геомагнитна обстановка)

2 февруари – Kp 2 (спокойна геомагнитна обстановка)

3 февруари – Kp 2 (спокойна геомагнитна обстановка)

4 февруари – Kp 4 (повишена геомагнитна активност)

5 февруари – Kp 4 (повишена геомагнитна активност)

6 февруари – Kp 3 (слабо повишена активност)

7 февруари – Kp 3 (слабо повишена активност)

8 февруари – Kp 3 (слабо повишена активност)

9 февруари – Kp 3 (слабо повишена активност)

10 февруари – Kp 3 (слабо повишена активност)

11 февруари – Kp 3 (слабо повишена активност)

12 февруари – Kp 2 (стабилна и спокойна обстановка)

13 февруари – Kp 5 (слаба магнитна буря)

14 февруари – Kp 4 (повишена геомагнитна активност)

15 февруари – Kp 4 (повишена геомагнитна активност)

16 февруари – Kp 4 (повишена геомагнитна активност)

17 февруари – Kp 4 (повишена геомагнитна активност)

18 февруари – Kp 4 (повишена геомагнитна активност)

19 февруари – Kp 4 (повишена геомагнитна активност)

20 февруари – Kp 4 (повишена геомагнитна активност)

21 февруари – Kp 4 (повишена геомагнитна активност)

22 февруари – Kp 2-3 (отслабваща активност, относително спокойна обстановка)

23 февруари – Kp 2 (спокойна геомагнитна обстановка)

24 февруари – Kp 2 (спокойна геомагнитна обстановка)

25 февруари – Kp 2 (спокойна геомагнитна обстановка)

26 февруари – Kp 2 (спокойна геомагнитна обстановка)

27 февруари – Kp 2 (спокойна геомагнитна обстановка)

28 февруари – Kp 2 (спокойна геомагнитна обстановка)

Най-осезаемото геомагнитно смущение се очаква в средата на месеца – на 13 февруари, когато е възможно развитието на слаба магнитна буря.