Майката на 18-годишна манекенка, загинала след тройка с бизнесмен и съпругата му: Казват, че е от свръхдоза

Властите в Куала Лумпур подновиха разследването във връзка със смъртта на 18-годишната манекенка Ивана Смит.

Смит загива през декември 2017 г. след падане от 20-ия етаж, след като преди това е участвала в тройка с американски магнат от сферата на криптовалутите и неговата съпруга. И сега, близо осем години по-късно, правосъдните власти констатираха „сериозни пропуски“ и „небреженост“ в полицейското разследване, поради което подновиха случая.

По данни на предишното разследване Смит е паднала от 20-ия етаж вследствие на свръхдоза наркотици, които приела малко преди трагедията. Майка ѝ обаче, Кристина Верстапен, отказва да приеме тази версия на полицията и е убедена, че причината за смъртта на дъщеря ѝ е съвсем друга.

18-годишната манекенка прекарва последната нощ в живота си в луксозна сграда в Куала Лумпур в Малайзия. Тогава тя е в компанията на 45-годишния Алекзандър Джонсън и неговата съпруга Луна, на 32 години. След като тримата правят секс, Смит пада от балкона и се приземява на терасата на 6-ия етаж, издъхвайки на място.

Когато полицията я открива, Смит е полугола. Двойката признава, че са правили секс с нея, но категорично отричат да имат пръст в смъртта ѝ. Те дори твърдят, че са спали по времето, когато младото момиче е паднало.

Ивана Смит е родена в Нидерландия, но по-голямата част от кариерата ѝ на модел преминава в Малайзия.






