Топ теми

Майката от Нови Сад продължава гладната стачка, дори след като беше приета в болница

Дата:
от: Свят
Коментирай
( 344 )

Дияна Хърка – майката на Стефан, който загина при срутването на навеса в Нови Сад – продължава гладната си стачка, съобщи телевизия N1. 

Транспортният работник Миломир Ячимович също продължава гладната си стачка, докато непълнолетният му син я прекрати вчера. Хърка е на гладна стачка за 13-ти ден пред Народното събрание на Сърбия, а Ячимович – за пети ден в Нови Сад.

На 12 ноември стачкуващата майка беше изведена спешно от палатката в центъра на Белград и отведена в клиника.

Обществеността беше информирана вчера (13 ноември), че Хърка е разстроена, тъй като някои хора са се свързали с другия ѝ син чрез неизвестен номер и са го помолили да я убеди да прекрати стачката.

Дарик

Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *