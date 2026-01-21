Майки благодариха през сълзи на лекарите в АГ отделението на болницата в Разлог

Денят на родилната помощ в Родилно отделение започна със смисъла на професията – с огромната благодарност на майките на навородените от Разлог.

Над 20 жени се обединиха и първи поеха към болницата, за да засвидетелстват своята майчина признателност, уважение и благослов към лекарите, акушерките и целия екип на Акушеро-гинекологично отделение при МБАЛ „Д-р Асен Велев“ Разлог.

Майките благодариха, през сълзи от радост, на лекарите, на акушерките, на целия екип за най-голямото щастие, за което са им помогнали, за спокойствието, което са им дали и продължават да дават, за увереността по трудния път към раждането на новия живот, за вдъхновението в професията.

И с обич поднесоха своите подаръци на отделението – отличителни баджове, нощници за майките, шишета и биберони, кафе машина за екипа – за да са будни, чаршафчета за новородените.

Началник отделението д-р Радка Божикова, честити празника на всички и благодари на майките за доверието и тяхното признание към екипа на Родилно отделение, защото няма по-велика радост от раждането на дете.