Майк Пенс: Русия ще нападне страна от НАТО, ако спечели войната в Украйна

Бившият вицепрезидент на САЩ в администрацията на Доналд Тръмп Майк Пенс заяви, че в случай на поражение на Украйна Русия неизбежно ще се опита да пресече границата на една от страните от НАТО, предава The Independent.

В интервю за програмата Newsnight той подчертава, че ако Кремъл разшири военните си действия, САЩ и съюзниците от Алианса ще бъдат принудени да „се противопоставят на Путин военно“.

Пенс подчертава, че Съединените щати играят поддържаща роля в противостоянието на агресията, докато европейските съюзници ще трябва да бъдат на предната линия.

Политикът също похвали „Коалицията на желаещите“ за разработването на гаранции за сигурността на Украйна. Според него тези инициативи създават условия за траен мир и принуждават Кремъл да се съобразява със Запада.Фокус





