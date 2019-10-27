Майор Йордан Йорданов и майор Александър Цанков, извърши 5 захода с вертолет Ми-17 при гасенето на пожара в Рила

Военнослужещи от Военновъздушните сили с вертолет Ми-17 от 13.30 ч. до 17.00 ч. днес, 27 октомври, помагаха за гасенето на пожара, възникнал в района на хижа „Чакалница“ под връх Капатник в Национален парк Рила. Вертолетът, управляван от пилотите майор Йордан Йорданов и майор Александър Цанков, извърши 5 захода. Труднодостъпният район, обхванат от огъня, беше облят с 12 500 л. вода.

Авиобаза Крумово има готовност и утре да осигури вертолет за гасенето на пожара в Национален парк Рила.

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