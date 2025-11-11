Майсторите на скобарите по Струма окупират Бело поле край Благоевград

Тръгнаха скобарите по река Струма, хвалят се десетки мераклии, които ловят все повече и повече риби в последните дни.

„С моя приятел направихме неочаквано добър риболов на болонезе. Излязоха добри скобари. Започнали са да се групират. Добър ден беше. Естествено, върнахме всичката риба обратно в реката“, споделя риболовецът Евгени Стоилов, който търси тръпката около Бело поле до Благоевград.

„Реката е с високо ниво, но добра за риболов. Бях се настроил за морунажи, но явно не уцелих мястото. Преминах на троха и смених линията. Хванаха се едри скобари, а също и около 10 мрени и няколко кефала“, казва Калин Кацаров, който също дири скобарите на Бело поле, но той залага на щека.

Евгени Стоилов е майстор на трохата

Риболовци масово споделят, че скобарът малко ги е изненадал, защото температурите не са чак толкова ниски – каквито ги обича тази борбена риба, която се групира зимата, съобщава bgdnes.

По поречието на река Струма около Бело поле няма въдичар, който да е останал капо. Естествено, както всички знаят, там се лови на троха. На бял червей шансовете са изключително по-малки. Не така обаче стоят нещата на река Искър в Червен бряг. Там скобарите предпочитат именно белия червей, а не хлебната троха. Както казват местните: „Тук така сме ги научили, а на Струма са ги привикнали да търсят троха“.

Те споделят, че се ловят по няколко на излет, но все още риболовът не е толкова силен, докато на река Струма вече живарниците на мераклиите са почти пълни, а някои дори твърдят, че ако седиш цял ден, то можеш направо да скъсаш живарника. Доста рибари казват, че често удрят и мрени и кефали, но скоро ще спрат, смятат въдичарите.

Всичката уловена риба на Струма e пусната отново във водата и чака да зарадва някой друг риболовец.