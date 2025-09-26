Майстор готвачът на круизни кораби, благоевградчанинът Венцислав Димитров, отведе под венчилото красивата украинка с две дипломи от ЮЗУ Анастасия Резнюк

Майстор-готвачът на круизни кораби по р. Дунав, благоевградчанинът Венцислав Димитров отведе под венчилото момичето, откраднало сърцето и ума му само за 2 месеца – украинката Анастасия Резнюк. Обещаващият финансист, за когото „Струма“ разказа преди 3 г. как загърбил кариера в една от перспективните маркетингови агенции в столицата, за да учи готварство и да специализира в европейски ресторанти със звезди „Мишлен”, от няколко дни е щастливо женен.

Любовта на живота си срещнал съвсем случайно в Банско миналия декември. Анастасия пристигнала през 2019 г. с по- големия си брат от Украйна, за да учат в България. Него го приели във Варна, нея – в ЮЗУ „Н. Рилски“. Завършила „Социална педагогика“ и обмисляла да се премести да живее при брат си, където в началото на войната пристигнало цялото й семейство – майка й и по-малките й брат и сестра близнаци.

„Нещо сякаш ме е задържало в Благоевград, бях започнала шофьорски курс тук и докато го приключа, записах магистратура по „Социално педагогическа подкрепа и закрила на децата“, разказа Анастасия за причините да отложи замислената смяна на адресната си регистрация. При първата им среща с Венци не била сама, но незнайно защо той само на нея се представил. И чудото се случило, 2 месеца по-късно той украсил ръката й с венчален пръстен.

„Аз не исках сватба, не обичам шумни партита и нощния живот и предложих просто да се подпишем в гражданското“, откровена бе булката.

„Представях си, че ще се венчаем и ще вдигнем голяма сватба по нашенски, спазвайки българските традиции“, разкри младоженецът. И тя, когато видяла колко голям бил меракът му, приела, макар сериозно да се притеснявала , че не умее да играе българските хора.

„Заради мен на сватбата свириха само право хоро, единственото, което знам“, щастлива е след преживяното Анастасия.

Кум им станал приятелят на Венци от ученическите години в Езиковата гимназия Николай Христов, завършил медицина, вече неврохирург, а ролята на кумата поела сестрата на младоженеца – Яна Гюрова, ексшеф на общинската фирма „Арт стейдж енд фест“.

Младоженците Булката с майка си преди венчавката

Ана­ста­сия и Вен­цис­лав с ку­мо­ве­те Ни­ко­лай и Яна



100 гости, болшинството приятели и роднини на младоженеца, аплодирали ново семейство, венчано от отец Ангел в храм „Св. Арх. Михаил“ в с. Еленово.

„Това бяха най-бързо отлетелите 6 часа в живота ми, а най-големият подарък за мен бе щастието, което искреше в очите на съпругата ми“, честен е Венцислав Димитров.

Веднага след сватбата двамата заминали на кратка гръцка ваканция с планове за предстоящ меден месец. „Кумът ни подари ваучер за него, но ще се наложи да скъсим месеца в по-малко от седмица, защото работата ми не позволява дълъг отпуск“, с усмивка отбеляза Анастасия и с признание, че вече разглежда оферти за релакс на екзотичен остров след няколко месеца.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА





