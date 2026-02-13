Топ теми

Макарони с карамел

от: Готви със Струма
Необходими продукти:

макарони 500 г
щипка сол
масло 60 г
захар за карамелизиране
натрошено сирене 250 г
яйца 4
1 и 1/2 чаена чаша захар
прясно мляко

Начин на приготвяне:

Макароните се сваряват в подсолена вода. Изплакват се със студена вода, отцеждат се, разбъркват се с маслото и сиренето. Разстилат се в тава, върху чието дъно предварително е залято с карамелизирана захар.

Яйцата се разбиват със захарта и прясното мляко. С тази смес се заливат макароните. Пекат се в предварително загрята силна фурна до зачервяване.

