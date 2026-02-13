Макарони с карамел

Необходими продукти:

макарони 500 г

щипка сол

масло 60 г

захар за карамелизиране

натрошено сирене 250 г

яйца 4

1 и 1/2 чаена чаша захар

прясно мляко

Начин на приготвяне:

Макароните се сваряват в подсолена вода. Изплакват се със студена вода, отцеждат се, разбъркват се с маслото и сиренето. Разстилат се в тава, върху чието дъно предварително е залято с карамелизирана захар.

Яйцата се разбиват със захарта и прясното мляко. С тази смес се заливат макароните. Пекат се в предварително загрята силна фурна до зачервяване.