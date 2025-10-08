Макрон ще номинира нов премиер до 48 часа

Френският президент Макрон ще може да номинира нов премиер в следващите 48 часа, заяви тази вечер сегашният ръководител на правителството в оставка Себастиан Льокорню.

След два дни консултации с политическите партии той заяви, че е налице мнозинство срещу разпускането на парламента. Според Льокорню перспективата за предсрочни избори избледнява.

Пред камерите на телевизия „Франс Две“, обаче той призна, че пенсионната реформа остава една от най-големите пречки пред сформиране на нов кабинет.

„Не мисля, че сега е подходящия момент за смяна на президента на страната“, заяви Льокорню по повод призивите за оставка на Макрон.

Премиерът в оставка даде да се разбере, че няма да остане на поста и отказа да посочи кой може да го наследи. Решението е на държавния глава, посочи Льокорню. Засега не е ясно кога президентът ще го обяви.

