МАЛКА, НО С ГОЛЯМ ГЛАС! 10-г. Сияна Асенова от земенското с. Елов дол със златен медал от фолклорен фестивал в конкуренция от 580 души

Сияна Асенова от НЧ „Светлина“ в земенското с. Елов дол покорява сърца и печели награди наред. Последно 10-годишната певица завоюва златен медал и получи много аплодисменти на фолклорния фестивал „От браздата до софрата“. Тя спечели сърцата на журито и публиката заради характерното за Граовсикя регион тресене. Събитието се проведе в с. Пещера и бе трето поред. Фестивалът бе под патронажа на кмета на общината Михаил Златанов, в него участваха над 580 души от близо 40 фолклорни групи или индивидуални изпълнители от шест административни области.

Сияна пее от 5-годишна и има награди от много фестивали, сред които „Люлин пее и танцува“, „Слънце иде“, „Чичо Стоян“, „Мелодии от миналото“, „Орфеово изворче“, както и от такива в Пордим, Копривщица, Широка лъка и Котел и много онлайн конкурси. Нейни преподаватели са Мариана Янкулова и Теодора Бориславова.

Сияна изпълни песни на Снежанка Борисова и Павлина Горчева. Момичето мечтае да продължи да се занимава с музика професионално и да учи в Широка лъка.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






