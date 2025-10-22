Малките гладиаторите с 21 медала на Балканиадата в Дупница

Състезателите на „Гладиатор“ спечелиха 21 медала (10 златни, 5 сребърни и 6 бронзови) от Балканското първенство по олимпийско таекуон-до в Дупница. От клуба отчетоха представянето като голям успех и подчертаха, че усърдните тренировки на малките и по-големите таекуондисти вече дават резултат. Златни отличия в клас „А“ донесоха Георги Георгиев (юноши, кат. до 59 кг), Станислава Костадинова (девойки, 59 кг), Веселина Ангелова (кадети, 51 кг), Атанас Вакъвчиев (кадети, 57 кг), Борис Огнянов (кадети, 41 кг), Габриела Бояджиева (кадети, 33 кг) и Валентин Златанов (деца, 36 кг). Сребро взеха Йордан Ангелов (юноши, 63 кг) и Михаил Вакъвчиев (деца, 25 кг), а с бронз се окичиха Даниел Начков (юноши, 68 кг), Вангелия Петрова (кадети, 44 кг), Екатерина Димитрова (деца, 48 кг) и Дария Михалчева (деца, 30 кг).

Моменти от двубоите на малките гладиатори



В клас „Б“ злато при децата спечелиха Любен Чараклиев (30 кг), Божидара Гаврилова (23 кг) и Михаела Чакърова (25 кг). Втори са Яна Чараклиева (33 кг) и Михаил Вакъвчиев (25 кг), а трети – Никола Пигов (33 кг) и Кристиан Гьошков (21 кг). „Сигурни сме, че тези деца и юноши тепърва ще трупат още победи и медали. За някои от тях това бяха първи отличия, които много ги зарадваха и ги запалиха още повече по нашия спорт“, коментираха от СК „Гладиатор“.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ

