Малките „Звездички“ на ДГ „Радост“ в Симитли почетоха българските просветители

В навечерието на Деня на народните будители в група „Звездички“ към филиал „Ян Бибиян“ на ДГ „Радост“ – Симитли, водени от учителките Симона Йовкова-Бикова и Кристина Стоилкова, се проведе тържествен рецитал, посветен на делото на българските просветители, книжовници и революционери.

Децата с много старание и вълнение рецитираха стихове, пяха и танцуваха пред своите родители и близки. Чрез изпълненията си те изразиха признателност към онези, които през вековете са съхранили българския дух, словото и културата ни.

Празникът създаде вълнуваща и тържествена атмосфера, изпълнена с родолюбие, гордост и уважение към духовните будители на България.

ИВАН ПЕТРОВ