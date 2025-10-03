Малкия Джаич къса с „Беласица“ и футбола, захваща се със семейна пекарна за хляб

Централният защитник на „Беласица“ Атанас Димитров напуска отбора и се отказва от футбола. Слуховете в тази посока се засилиха, след като Малкия Джаич, както е известен 33-годишният бранител, не попадна в групата за визитата на „Черноморец“ през уикенда, въпреки че беше в добра кондиция и не се оплакваше от контузии. Причината за липсата му сред избраниците на Живко Желев край морето разкри самият играч. „Спирам с футбола и решението за това беше изцяло мое. Много неща, които се случиха, ме доведоха до това решение, но не искам да ги коментирам. Нясно съм с какво ще се занимавам оттук нататък, защото до няколко седмици ще отворим семейна пекарна за хляб с жива закваска и ще се отдам изцяло на това. Но държа да подчертая, че не това ме накара да се откажа преждевременно“, уточни бъдещият хлебопроизводител, който затваря футболния етап от живота си след близо 200 мача и 9 гола във Втора лига с екипа на „Чавдар“ /Етр/, „Банско“, „Локомотив“ /ГО/, „Ботев“ /Вр/ и „Бела“, а освен това имаше основен принос за завръщането на комитите при професионалистите през 2022 г.

След като приключи с футбола, занапред Малкия Джаич заедно с нежната му половинка Таня, наред с отглеждането и възпитанието на наследниците си, се впускат в дебрите на частния бизнес



Със сигурност една от причините за решението на опитния изпълнител в ариергарда, който през април влезе в Христовата възраст, е малкото игрово време, което получава в последните сезони. През настоящата кампания записа едва 187 минути на терена в 5 мача, като почти всичките са в двубоите срещу „Вихрен“ и „Дунав“, когато капитанът Валентин Костов бе контузен. В предишните първенства отново беше резервна опция, когато защитният тандем в центъра се формираше от Костов и Мартин Русков. След трансфера на Русков в пловдивския „Локомотив“ на „Царя“ дойде Милен Гамаков и за Димитров отново остана поддържащата роля. С напускането му обаче липсата на сменник на някой от титулярната двойка централни защитници отваря още един казус за разрешаване пред наставника Живко Желев, защото първенството тепърва навлиза в разгара си. На ход е ръководството на клуба, което трябва да реши проблема със селектиране на външен футболист, но в условията на затворен трансферен прозорец да намериш подходящия свободен агент е трудна и несигурна работа. Другият вариант е да бъде преквалифициран един от наличните дефанзивни изпълнители.

СТАНЧО СТАНЧЕВ