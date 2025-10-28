Малки и големи се включиха в благотворителен маратон, футболни мачове и демонстрации в Петрич

Вълна от благотоворителни събития в помощ на нуждаещите жители на общината продължава да залива Петрич, чиито жители продължават да демонстрират съпричастност в подобни моменти. В инициативата се включиха ДЮШ на ОФК „Беласица“, БК „Лъвовете“, СКЛА „Звездите“, „Бела Екстрийм“ с участието на ученици от петричките училища, събрани бяха 10180 лв. за подпомагане лечението в чужбина на Ваня Ичева. Доброто дело започна с маратон, в който се пуснаха стотици деца, учащи се, малки спортисти и техните родители.

В. Ичева с юношите на „Бела“, които също взеха участие в инициативата „Лъвовете“ показаха какво са научили на импровизирания ринг

После паралелно на изкуствения терен се проведоха футболни мачове, лекоатлетически щафетни игри и демонстрация на боксови умения. Организиран бе и базар, набраните средства от който в размер на 9000 лв. ще се разпределят солидарно между Ваня и Славчо Трендафилов. 84 кутии за дарения бяха поставени в търговски обекти на територията на общината. След преброяването на парите комисията, заета с тази процедура, отчете 21 290 лв., които бяха преведени по сметката на Славчо, като неговото лечение вече е в напреднал етап.

СТАНЧО СТАНЧЕВ