Малки коледари орисаха кмета и служителите на община Симитли за здраве и берекет

В навечерието на Рождество Христово, малките коледари от ДГ „Радост“, филиал „Ян Бибиян“ в Симитли, посетиха кмета на общината Апостол Апостолов и служителите на администрацията, за да ги орисат за здраве и благоденствие.

Децата изпълниха традиционните наричания и изпяха коледни песни, а също така рецитираха стихотворения, като внесоха много настроение и празнична атмосфера. Градоначалникът се обърна към своите малки гости и им благодари за радостта, която създадоха в администрацията, като им пожела: „Бъдете здрави, щастливи и не спирайте да ни радвате. Ще ви чакаме отново и догодина!“

Коледарчетата от група „Звездички“ с помощта на своите учителки – г-жа Йовкова-Бикова и г-жа Стоилкова, както и с директорката на детската градина г-жа Виктория Янчева, поздравиха всички с настъпващите коледни и новогодишни празници.

Следвайки старата традиция, кметът подари на малките коледари коледни лакомства, кравайчета и желязна пара, а след това заедно с тях разчупи и питката с паричката. Късметът се падна на началник отдел „ГРАО“ в общинска администрация – Симитли, Мартина Симеонова, като й пожелаваме догодина повишен брой новородени.

Малките гости посетиха и заседание на Общинския съвет – Симитли, където нарекоха за здраве и берекет общинските съветници и гостите на заседанието. Така децата внесоха празнична магия не само в администрацията, но и в работата на местните институции, като накрая получиха и малки изненади.