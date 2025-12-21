Малки коледари с големи благопожелания посетиха кмета на село Крупник Александър Равначки

Кметството в село Крупник бе озарено от празничен дух и детски усмивки, след като скъпи гости бяха коледарите от филиала на детска градина „Радост“, които по стара българска традиция полазиха кмета на селото Александър Равначки.

Заедно със своите учители г-жа Василева и г-жа Кълбова малките коледарчета прекрачиха прага на кметството с коледни песни, стихотворения и традиционни наричания. С много настроение и искрени благопожелания децата пожелаха здраве, благополучие и успешна нова година, създавайки истинско празнично настроение и носейки радост и усмивки на всички присъстващи.

Кметът на село Крупник Александър Равначки бе подготвил изненади, лакомства и паричка за всяко дете, както и подарък за цялата детска градина. По случай коледните и новогодишните празници той отправи сърдечен поздрав към всички жители на селото с пожелание за здраве, мир, топлина в домовете и благоденствие през настъпващата година.

Както повелява традицията, кметът закачи на гегите на децата кравайчета и разчупи празнична питка с късмет, а късметът от нея се падна на г-жа Василева.

ИВАН ПЕТРОВ