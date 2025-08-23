Малко известен факт: Две волейболни националки на четвъртите в света с корени от Петрич

Малко известна на широката спортна общественост новина изнесе директорката на петричката ПГ „Пейо К. Яворов“ Кристина Касабова, която е сестра на многократния „Треньор на годината“ в Петрич“ и доскорошен селекционер на женския национален отбор по борба Петър Касабов. „Националният ни тим по волейбол под 21 г. стана четвърти в света, а две от състезателките са с корени от южния град. Венеса Радева е внучка на дългогодишната учителка по физическо възпитание в III Основно училище “Гоце Делчев” Невенка Костадинова и на покойния наставник по хандбал и също дългогодишен учител в СУ “Никола Вапцаров” Георги Костадинов-Хари. Капитанът на отбора Виктория Коева пък е дъщеря на Мариета Мирчева, учителка по ФВС в Профилирана гимназия “Пейо К. Яворов” (2007-2015) и волейболна националка. Поздравления за семействата на тези талантливи момичета. Бяхте борбени, обединени и вдъхновихте цяла България. Благодарим ви за емоциите и гордостта, която донесохте на нашия град и на родината. Вени, Вики, Петрич ви пожелава много спортни успехи!“, написа Кр. Касабова в социалните мрежи.

Капитанката В. Коева Вени /3-та отляво на задния ред/, Вики /вдясно/ и компания бяха на косъм от медалите на световното в Индонезия

„Браво на нашите момичета. Петрич е раждал и ще ражда таланти!“, реагира от чужбина Снежана Тодорович, майка на петричката футболна прима Лили Костова. „Колко щеше да се гордее Хари сега. Светла му памет. Поздравления, момичета. Продължавайте да радвате цяла България!“, добави Мая Костадинова.

В. Радева е централен блокировач на „Левски“, висока е 191 см. „Баба ми е гимнастичка, дядо ми хандбалист, баща ми се занимава с плуване. Избрах волейбола заради адреналина, макар че много харесвам и плуването. Мечтаех за медал на това световно и бяхме близо до него“, коментира тя. „България разполага с добри играчи и сплотен колектив. Големите ни успехи във волейбола тепърва предстоят“, прогнозира капитанката на младите лъвици В. Коева, която на клубно ниво се подвизава в доминатора в женското направление у нас „Марица“.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





