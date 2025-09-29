Малолетни момичета откраднаха дрехи от спортен магазин в Благоеврад

От полицейски служители на 01 РУ-Благоевград са установени две малолетни момичета от Благоевград, които около 14:30 часа на 26.09.2025 г. са извършили кражба на дрехи от магазин са спортни стоки, находящ се в търговски център в гр. Благоевград. По случая е образуван заявителски материал.

Полицейски служители на 01 РУ-Благоевград работят по получен сигнал за извършена, в обедните часове на 26.09.2025 г., кражба на мобилен телефон от магазин, находящ се в централната градска част на Благоевград. Стойността на нанесената щета е в процес на установяване. Образуван е заявителски материал.





