Малчугани от ДГ„Българче“ в Перник поздравиха служителите на Второ РУ за празника на полицията

По повод предстоящия професионален празник на българската полиция в деня на свети Архангел Михаил (8 ноември) децата от Шеста детска градина „Българче“ в Перник посрещнаха на 4 ноември служителите на Второ районно управление, за да ги поздравят и да им пожелаят здраве, успех и професионални постижения. В присъствието на директорката на детското заведение Ева Венкова малчуганите поднесоха ръчно изработени картички с трогателни пожелания към полицаите.

Служителите на реда, от своя страна, разказаха на децата за значението на празника, за основните задачи на полицията и за важната роля на служителите в опазването на обществения ред и сигурността на гражданите.

Малчуганите проявиха голям интерес към служебните автомобили и оборудването, с които полицаите изпълняват ежедневните си задължения. Сред тях имаше и деца, облечени в полицейски униформи, които с гордост заявиха, че мечтаят един ден да станат полицаи.

Срещата премина в топла и празнична атмосфера, изпълнена с усмивки, ентусиазъм и взаимно уважение между служителите на МВР и най-малките граждани.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА