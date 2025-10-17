Малчугани от ДГ „Радост“ в Перник връчиха послания на водачи на автомобили, проведоха урок по безопасно движение

Деца от Детска градина №12 „Радост“ в Перник съвместно със служители от Второ РУ връчиха послания на водачите на автомобили за толерантно поведение на пътя и спазване на правилата за движение. Предвид наближаващия есенно-зимен сезон малчуганите, на възраст между 4 и 6 години, сами са изработили флаерите така, както те виждат пътната безопасност. Децата са акцентирали върху намаляване светлата част на деня, хлъзгавите пътища и необходимостта да се кара с разумна скорост, за да бъдат предотвратени нежелани инциденти както с деца, така и с възрастни.

Преди да раздадат своите послания, възпитаниците на детското заведение проведоха урок по безопасно движение с много практически занимания. В двора на детската градина полицейски инспектори при Второ РУ им показаха начините за преминаване на пешеходна пътека при наличието на светофар и без да има такъв. Обяснено им бе още, че преди да пресекат пътното платно, трябва да се огледат вляво и вдясно и с вдигане на ръка да покажат, че имат намерение да преминават.

Пътни полицаи акцентираха и върху безопасното каране на велосипед и тротинетка и как се пресича безопасно пътното платно.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА