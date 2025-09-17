Малък самолет прелетя опасно ниско и стресира шофьорите на АМ „Струма“ при Кочериново

Рискованият полет забелязан и в Благоевград, социалната мрежа загря от коментари

Малък самолет прелетя на опасно ниска височина над движещите се по АМ „Струма“ автомобили. Това се случи в понеделник около 19 ч. в района на тунел „Кочериново“, а репортер на „Струма“ стана пряк очевидец. Той се появи внезапно на небосклона на толкова близка дистанция, че се видя как се клатушка, сякаш всеки момент се готви да кацне на магистралата. Репортер на „Струма“ успя да снима самолета секунди преди да премине с „бръснещ” полет буквално на метри над колите, което беше наистина стресиращо.

Свидетели на рискования полет са станали и други хора, тъй като в същия ден се появи информация в социалната мрежа.

„Тоя дето мина със самолетчето над Грамада на 20 метра височина. Бате мини още един път толкова ниско и че те сваля. Шебек прост!”, написа гневен благоевградчанин в групата „Забелязано в Благоевград“. Под публикацията се появиха разнородни коментари – подигравателни, скептични и хапливи, като: „Пръскал е за дървеници”, „С тези камери за средна скорост хората и самолети започнаха да карат“, „Като се сбута с някой дрон, няма да прави повече така!”.

Но имаше и такива, които потвърждаваха случката: „И в Еленово беше много ниско тоя умреляк”, „Верно беше толкова – има няма 20 метра!”.

Необичайният полет изглежда е приключил безпроблемно, тъй като до края на деня не се появи информация за аварирал самолет.

Припомняме, че преди 3 месеца малък частен самолет „Сиръс SR22“ се приземи аварийно заради повреда в апаратурата в местността Спано поле в Пирин, над Сандански. Малката машина с четирима души излита от летището край село Кърналово на 28 юни. Малко по-късно се появява проблемът в двигателя. В момент, в който лети над Пирин, пилотът прецени, че се налага да извърши аварийно кацане, и приземи самолета високо в планината върху обширна поляна. Кацането е сравнително меко, като само при първоначалния допир до земята машината понася щети. Пилотът Свилен Максимов, който успя да приземи принудително малък самолет под връх Вихрен и да спаси живота на всички четирима души на борда, беше приет в болница с леки фрактури. По случая започна разследване, което не е приключило.

Не е изключено странният полет в понеделник, който стресна хората, да е бил с развлекателна цел от типа „приключение“. Подобни аеротурове се предлагат от частни фирми. 30 минутен полет с урок по пилотиране над язовир „Искър“ и Рила с двуместен самолет струва 360 лв. Богати българи могат да си позволят собствени самолети,или да си наемат частни за бизнес или туризъм. В специализирани сайтове са посочени ориентировъчни цени. Едномоторен самолет „Cessna 150” втора употреба за леки тренировки е между 30 000 и 80 000 евро, а двумоторният – от 150 000 до 400 000 евро. Нов малък самолет струва над 300 000 евро.

Така или иначе във въздушния транспорт има утвърдени изисквания и стандарти, регламентирани в Закона за гражданското въздухоплаване и в съответните подзаконови актове, като Наредба за летищата и летищното осигуряване.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА





