Маникюр в цвят бордо за зимата

Най-предпочитаният и модерен маникюр този сезон е в цвят бордо, особено за по-зрелите дами. Виненият тон придава елегантност и изтънченост, като лесно се комбинира с палта, пуловери и аксесоари.

Сред актуалните цветове са още тъмночервено, тъмнокафяво и разбира се, класическото яркочервено, които също придават изискан вид. За по-неутрална и ежедневна визия подходящи са светлосивото, кремавото, бежовото и матовобялото. За празнични и специални случаи се предпочитат металически нюанси – златисто, сребристо или лек блясък, които могат да се добавят като акцент върху основния лак.



Едноцветните лакове остават класика за всяка дължина на ноктите. Тази зима се наблюдава предпочитание към средно дългите нокти в овална форма. Френският маникюр, линии, точки или малки декоративни мотиви придават индивидуалност, без да се натрапват.

Популярни техники са градиент или омбре ефект, където винените тонове плавно преминават към по-светъл нюанс, както и акценти с металическа лента или малки камъчета, които добавят празничен блясък. Зимни мотиви като снежинки или ледени ефекти се нанасят върху светли или пастелни тонове, за да се постигне интересен контраст с наситения лак.Ретро.бг