Марадоната от Добринище за трансфера на „неговия“ човек в „Левски“: Да пътува тоя глупак, няма да липсва на никой…

Директорът на третодивизионния „Банско“ Борис Галчев пак подкара „неговия“ човек Марселино Кареасо, този път по повод подготвяния трансфер в „Левски“. „Да пътува тоя глупак. Няма да липсва на никой“, изригна в социалните мрежи Марадоната от Добринище по адрес на колумбиеца, който му е любимата „жертва“ от времето на престоя на латиноса в ЦСКА. Галчев изрази голямата си неприязън към Кареасо след един загубен мач срещу „Славия“, след който отказа да отиде пред трибуната с фенове на армейците и да им се извини, както го сториха останалите му съотборници. Тогава бившият капитан на орлетата и на червените „роди“ култовата реплика: „Оня глупак Марселино Кареасо дали може да прави боб в гърне? Д..ба тоя мизерник“, и онагледи видеото с автентичен глинен съд с фасул и люта чушка, поставено върху жар. Профилната снимка на Б. Галчев в интернет пък е съпроводена с посланието: „Може да смениш колата, дрехите си, но не и ЦСКА“.



Същевременно Кареасо извъртя номер на сините от „Герена“, които вчера на обяд го чакаха за медицински прегледи, но играчът се обадил по телефона да каже, че ще закъснее, защото не се качил на самолета за София по… „семейни причини“. Една от потенциалните версии за закъснението е изтеклата европейска виза на съпругата му.

В „Левски“ гласяха своенравния южноамериканец за заместник на ветерана Георги Костадинов-Мечката. Екснационалът е с изтичащ договор и е много вероятно през лятото да окачи бутонките на пирона, а евентуалният му наследник на поста се нуждае от време, за да навакса в кондицията, тъй като за цялата есен има едва 76 игрови минути за кипърския „Аполон“ и на практика не е водил подготовка тази зима.

ТОНИ КИРИЛОВ