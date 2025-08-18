„Марек“ загуби безславно от „Фратрия“ насред „Бончук“, П. Колев иска централен защитник и вътрешен халф



„Марек“ загуби безславно с 1:3 от „Фратрия“, а заканите преди мача на наставника Петър Колев, че никой не е фаворит на „Бончук“, не намериха грам покритие в играта на подопечните му. Дупничани започнаха активно двубоя, но постепенно предадоха инициативата на гостите, които в пореден мач показаха, че ще бъдат един от основните претенденти за първото място във Втора лига. Старшията на домакините трябваше да прави принудителна смяна още в 13-та мин., когато централният бранител Марио Петков се контузи и на пожар мястото му зае тийнейджърът Даниел Кирилов. Това наруши синхрона в защитата на „Марек“ и в 26-та мин. Иван Брикнер откри резултата в полза на варненци. Марекчани отговориха с няколко полуситуации, в които не миришеше на гол. Скоро след почивката Айвън Ангелов уби интригата след груба грешка на стража Константин Костадинов, а в 88-та мин. Ерик Манолов очерта унизителното поражение. В добавеното време почетно за дупничани се разписа Борислав Николов.

Феновете се разочароваха тотално след поредния слаб мач на любимците си



„Причините за загубата ни са доста и те не са от днес. Изиграхме добро първо полувреме, може би най-доброто от началото на сезона, срещу най-силния отбор в групата за момента. Получихме гол от статично положение, което не трябваше да се случва. Може би, ако не бяхме направили ранната принудителна смяна на Петков, нещата щяха да случат по различен начин и в наша полза. Втората част също бе добра за нас статистика, но инкасирахме още две попадения. Поехме доста рискове, а и грешката на Костадинов повлия. Не мога да му се сърдя, защото в много мачове ни е спасявал. Вече при 0:2 стана действително трудно да измислим нещо. Отново виждам дисбаланс в състава ни. Казах и преди началото на първенството, че имаме известни притеснения и ни трябват двама човека. Но реалностите са такива, че поне засега не можем да поправим това. Нужни са ни централен защитник и вътрешен халф, който да е номер 8, с по-офанзивни функции“, оправда се предводителят на „Марек“.

„МАРЕК“: Костадинов, М. Петков (13 – Д. Кирилов), Вакадинов, Кавдански, Каймакански (86 – В. Йорданов), Айоку, Тодоров (63 – Т. Георгиев), Джаджаров, Берете (63 – Б. Николов), И. Димитров, Ненов (86 – Т. Иванов).

„ФРАТРИЯ“: Мостовей, Ан. Ангелов, Цветков, Садетинов, Исуф, Митев, Брикнер (83 – Даниелян), Капитанов (61 – Капитанов), А. Ангелов (83 – Ибрям), Йосков (61 – Дривентак), Маринов (75 – Манолков).

ДИМИТЪР ИКОНОВ







