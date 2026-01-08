„Марек“ започна с трима нови, чака централен защитник и офанзивен халф

Кметът П. Дангов увери футболистите, че финансовото състояние на отбора е добро



„Марек“ започна зимната си подготовка на стадион „Бончук“ вчера. В ранния следобед на Ивановден домакинът на клуба Димитър Гущеров лисна кофа с вода пред старши треньора Танчо Калпаков, който изведе 23-ма футболисти за първото занимание през 2026 г. Сред тях личаха имената на трите нови попълнения – бранителя Александър Дюлгеров, крилото Китан Василев и завърналия се за пореден път в родния си град нападател Веселин Любомиров. Очаква се към тях да се присъединят поне още двама състезатели на постовете централен защитник и креативен полузащитник. Отец Георги Паликарски отслужи водосвет за здраве и късмет, а кметът на Дупница Първан Дангов пожела повече успехи през пролетта.

Домакинът Д. Гущеров лисна вода пред треньорския щаб и футболистите на „Марек“

Хр. Каймакански, Р. Йорданов и Пл. Младенов (отдясно наляво) поздравяват персонала при излизането си от тунела на „Бончук“

Групата на дупничани

Отец Г. Паликарски отслужи водосвет, а след това поръси със светена вода играчите

Т. Калпаков (вдясно) и помощникът му Св. Георгиев. Кметът П. Дангов (вляво) увери, че клубът е финансово стабилен



„За съжаление, откриваме пролетния полусезон без легендата Сашо Паргов. Той идваше преди началото на всяка подготовка и вдъхваше увереност и доверие у всички нас. Искам в този ден да ви вдъхна вяра, за да гоните високи спортни резултати заедно с треньорското ръководство. Когато в един отбор се изпълняват указанията на щаба, има и резултати. В лицето на общинското ръководството имате уверението, че финансовото състояние на клуба е добро и ще бъде добро. Това, което сме положили като усилия по подобряване на материалната база, вече е факт. Сигурно ще има няколко кръга, в които няма да може да използваме базата на „Бончук“, докато тече същинската част от ремонта. Но от вас искам едно: да бъдете сърцати както в живота, така и на терена! Отстоявайте винаги принципите на високото спорно майсторството. Тогава и публиката ще дойде“, обърна се към футболистите градоначалникът.

Подготовката ще премине изцяло при домашни условия. Част от контролите вече са договорени. Три от съперниците са от Първа лига – „Славия“, „Ботев“ (Вр) и „Септември“ (Сф). Останалите противници са втородивизионният „Спортист“ (Своге) и третодивизионният „Оборище“ (Панагюрище). По всяка вероятност ще бъде изигран още един приятелски мач, за който се търси съперник. Началните часове и терените, на които ще се играят проверките, ще бъдат уточнени допълнително.

„Веселин Любомиров, Александър Дюлгеров и Китан Василев са трите ни сигурни нови попълнения, поне на този етап. Има млади момчета, които са на проби, но за тях ще решаваме допълнително. Искам да ги видя в контролите и тогава ще преценя дали да ги задържим. Имаме желание да привлечем още нови футболисти, но към момента няма интересни играчи. Със сигурност обаче ще се опитаме да привлечем още поне двама – централен защитник и офанзивен халф. За Лука Иванов се появиха информации, че можем да го привлечем. Доколкото разбрах, той ще премине в „Славия“ и няма да идва при нас. Има текучество във всички отбори и ми се иска да се подсилим, но само с качествени попълнения. Винаги съм казвал, че водещото е амбицията, особено при младите. Със сигурност искаме да показваме друго лице. Но знаете, че положението ни не е никак розово. Най-малкото ще ни трябват няколко победи в началото, които да вдъхнат увереност на отбора и да заиграем привлекателен футбол, който да доведе повече зрители. За да се оправи нещо, първо трябва да се развали. Надявам се да подобрим ситуацията всички заедно и да излезем от трудния период, в който сме“, коментира Т. Калпаков.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ

