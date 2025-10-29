„Марек“ играе с „Монтана“ с мисъл за дербито срещу „Пирин“

„Марек“ ще се опита да елиминира втори съперник в турнира за купата на България, след като в пресявките дупничани прескочиха третодивизионния „Септември“ (Тервел). Жребият им прати в следващия кръг доскорошния отбор на техния наставник Танчо Калпаков – елитния „Монтана“. Интересното е, че тимът от Първа лига в момента е предвождан от Анатоли Нанков, който бе на стадион „Бончук“ миналата есен.

В Дупница обаче гледат с едно око към далеч по-важния за тях двубой с „Пирин“ (Бл) в неделя. Моментната ситуация при марекчани е такава, че точките в битката за оцеляване във Втора лига са с далеч по-голяма стойност. „Всеки мач, освен с много тичане и физическа енергия, е свързан и с психологическо изчерпване. Казах на футболистите да празнуват победата и да се радват на всеки успех, като този, който постигнахме в Петрич, защото беше доста важен. Надявам се, че играчите вече са се възстановили и са готови за предстоящия сблъсък. Уважаваме всеки съперник, ще подходим с нужната доза мотивация и сега. Дано феновете да дойдат и ни подкрепят, въпреки че мачът е в работно време и в делничен ден“, коментира Т. Калпаков. В игра за „Марек“ се завръщат бранителят Борислав Вакадинов и халфът Валери Йорданов, които изтърпяха наказанията си. Уилфред Коуакоу също най-вероятно ще получи игрови минути, след като излезе от лазарета. Там обаче остават централните защитници Марио Петков и Мартин Кавдански.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ

