„Марек“ изгони трансферно недоразумение, уреди три контроли с елитни отбори

„Марек“ ще започне подготовка за пролетния дял във Втора лига на 7 януари. В ранния следобед на Ивановден наставникът Танчо Калпаков ще изведе своите възпитаници на стадион „Бончук“ с надеждата още на първото занимание да има поне три нови попълнения. В момента ръководството води преговори с въпросните футболисти, двама от които са бранители с опит в професионалния футбол. От клуба обявиха, че е разтрогнат контрактът с Уилфред Коуакоу. Двете страни се разделят скоропостижно, след като френският полузащитник пристигна в средата на септември, но не допринесе с нищо за вдигане класата на отбора и записа едва 5 мача за първенство и един за купата на България. Вече са договорени шест зимни контроли, пет от тях в първия месец на 2026 г., три от които с отбори, подвизаващи се в родния елит. На 14 януари дупничани ще премерят сили със столичния „Септември“, а три дни по-късно е ред на „Ботев“ (Враца). За 21 януари е насрочен спарингът с третодивизионния „Витоша“ (Бистрица), точно след седмица е проверката със „Спортист“ (Своге). На 31 януари марекчани излизат срещу „Славия“, докато заключителният тест преди подновяването на шампионата е на 7 февруари срещу аматьорския „Оборище“ (Панагюрище). Началните часове и терените, на които ще се играят контролните мачове, ще бъдат уточнявани допълнително и поетапно, в зависимост от метеорологичните условия.

Е. Айоку и съотборниците му от „Марек“ отново ще премерят сили с добрата стара „Славия“, както го сториха и през лятото

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ

