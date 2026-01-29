„Марек“ и шоколадите спретнаха голово шоу без победител в Бобошево

Футболистите на „Марек“ и „Спортист“ (Своге) сътвориха голово шоу и си размениха по 3 попадения пред 50-ината дупнишки фенове, пропътували краткото разстояние до Бобошево, където се игра контролата. Двата тима са директни съперници в битката за оцеляване във Втора лига, като са съответно 14-и и 12-и в класирането и са разделени от 3 точки.

Избраниците на наставника Танчо Калпаков поведоха рано чрез новото попълнение Китан Василев, който опъна мрежата в 3-та мин. След половин час игра Васил Димитров изравни с поредния си гол за шоколадите в зимните спаринги. Нападателят успя да намери празното пространство между защитата и Пламен Младенов, овладя дългия пас и с прехвърлящ удар направи 1:1. 5 минути по-късно вратарят на символичните гости Юлиан Весков показа отличен рефлекс. В 53-та мин. Васил Димитров бе задържан в наказателното поле на „Марек“ и получи дузпа, ала от бялата точка Томас Добрев стреля покрай левия стълб. Все пак „Спортист“ стигна до пълен обрат в 58-та мин., когато В. Димитров с глава засече центриране на Павел Иванов. След 120 секунди юношата на дупничани Давиде Георгиев вкара за 2:2.

„Марек“ и „Спортист“ (сн. 1 и 2) не разочароваха зрителите и си размениха по три попадения

Заедно с него през втората част влязоха австриецът Матиас Айба и националът на Руанда с белгийски паспорт Дилан Маес, които карат проби и ще продължат с опитите си да впечатлят Т. Калпаков. Четвърт час преди края в тима от Своге се появиха младоците от школата им Тони Тотев, Ивайло Минов, Мартин Людмилов и Петьо Митров, а на терена бяха още двама със същия профил – Йоан Велинов и Адриян Тодоров. Многото промени в съставите намалиха темпото, но съперниците си размениха по още едно попадение. В 82-та мин. Димитър Николов шутира силно, третият страж Кристиан Пейчев изби, ала от няколко метра Жуниор Коне довкара за 3:2. „Марек“ показа характер и продължи серията си без загуба в проверките с точен изстрел на новото попълнение Светослав Диков, който с глава оформи финалното 3:3.

Следващата контрола на марекчани е в събота срещу „Славия“ на стадион „Александър Шаламанов“, когато белите представят отбора за пролетните мачове в елита.

„МАРЕК“: Младенов, Кирилов, Дюлгеров, Айба, Каймакански, Вакадинов, Джаджаров, Мечев, В. Йорданов, Василев, Димитров (Пейчев, Георгиев, Маес, Любомиров, Тодоров, Вешев, Диков, Горанов).

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ

