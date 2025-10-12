,,Марек“ мие срама в първенството без защита срещу аматьорите от Тервел

,,Марек“ ще се опита да измие срама от изключително слабото си представяне във Втора лига с победа за купата на България срещу третодивизионния „Септември“ /Тервел/. На практика дупничани ще излязат на терена в неделния следобед без титулярната си защита, окапала след наказанията при визитата срещу „Вихрен“ през уикенда и тежки контузии. ,,Осъзнаваме в колко трудна ситуация сме. Всички в отбора сме наясно, че от това положение се излиза само с победи. Пределно мотивирани сме да спечелим и да продължим в следващия кръг“, коментираха отговорните фактори на „Бончук“. От сметките на треньорския щаб отпадат влезлите за дълго в лазарета централни бранители Марио Петков и Мартин Кавдански, както и партньорът им в ариергарда Росен Йорданов, Симеон Мечев и Емануел Джордж, които са наказани.

Ан. Нанков



При успех над аматьорите от градчето в Североизточна България „Марек“ приема в 1/6 финалите бившия отбор на своя наставник Танчо Калпаков „Монтана“, воден от Анатоли Нанков, който бе начело на дупничани миналата година, когато напуснаха турнира на този етап след поражение от „Кюстендил“.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ