„Марек“ най-накрая си припомни вкуса на победата с класика в Тервел

„Марек“ си припомни вкуса на победата, макар не в първенството, а за купата, след като дупничани се наложиха с класиката 3:0 над третодивизионния „Септември“ (Тервел). Наставникът на гостите Танчо Калпаков заложи на миксиран състав между титуляри и резерви, които не го подведоха срещу скромния съперник. Християн Джаджаров пръв имаше два шанса да даде преднина на своите. Първо в 15-та мин. полузащитникът отправи удар с глава над гредата, а четири по-късно стори същото с крак от границата на наказателното поле. В 25-та мин. централният нападател Илия Димитров също можеше да открие резултата, но изстрелът му с глава бе спасен от Христо Ковачев. Крепостта на аматьорите падна в 34-та мин., когато Валери Йорданов се възползва от грешка в защитата на домакините и отблизо не сбърка. След само 60 секунди дойде най-чистото положение за домакините, но стражът на марекчани Пламен Младенов респектира излезлия очи в очи с него Георги Георгиев и опази вратата си. В добавеното време на първата част Юлиян Ненов изпълни много добре пряк свободен удар, който бе отразен от вратаря, но Джаджаров се оказа най-съобразителен и довкара топката в мрежата.

Скоро след почивката профитата окончателно убиха ентусиазма на септемврийци с второто попадение в мача на Хр. Джаджаров, който се разписа в 55-та мин. с технично изпълнение, за да осигури спокоен завършек на двубоя за своите. Час след началото Ил. Димитров постави главата си на пътя на топката при едно прострелно центриране, но нацели гредата. Дебютни минути в мъжкия футбол Калпаков даде на Николай Пляков.

В следващия кръг „Марек“ приема „Монтана“ на Анатоли Нанков в интригуващ треньорски сблъсък между наставници на двата отбора.

„СЕПТЕМВРИ“ /ТЕРВЕЛ/: Ковачев, Вълканов, Димов, С. Иванов, Луго, Н. Иванов, Лазаров, Г. Георгиев, П. Георгиев, Мирчев, Спасов.

„МАРЕК“: Пл. Младенов, Николов, Д. Кирилов, Каймакански, Вакадинов, В. Йорданов, Джаджаров (58-Тодоров), Янев (63-Пляков), Ненов, Законов (56-Вешев), Ил. Димитров. ДИМИТЪР ИКОНОМОВ

