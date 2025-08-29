„Марек“ намери заместник на трайно контузения М. Петков

Централният защитник Никола Борисов е най-новото попълнение на „Марек“. Бранителят подписа договор с дупничани и може да дебютира още в понеделник в регионалното дерби с „Миньор“. Юношата на ЦСКА е роден на 21 ноември 2000 г. Във визитката си има мачове за националните отбори U18 и U19. Играл е за втория отбор на червените, „Литекс“, „Нефтохимик“, „Спартак“ (Вн), „Дунав“ и „Фратрия“. Марекчани бяха принудени на пожар да търсят заместник на трайно контузения Марио Петков, когото наставникът Петър Колев определяше за най-добрия защитник в тима си. Той пострада тежко при поражението от „Фратрия“ на „Бончук“ и претърпя наскоро операция на скъсани коленни връзки на десния крак, което го вади от строя поне за 6 месеца.

